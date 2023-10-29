28 октября, 23:06

Беспилотники атаковали базу США у месторождения нефти в Сирии

AP Photo/ Lolita Baldor, File
© AP Photo/ Lolita Baldor, File

Телеканал Al Mayadeen передает, что на территории военного объекта произошли взрывы, раскаты которых были слышны в окрестностях

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

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По его информации, на территории военного объекта произошли взрывы, раскаты которых были слышны в окрестностях.

28 октября ответственность за нападение на эту американскую базу взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). 26 октября подверглись атаке авиабаза в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии и лагерь американских военнослужащих возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Шиитские бойцы утверждали, что их беспилотники поразили все наземные цели.

Представитель "Исламского сопротивления Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и направили свои удары по американским базам, чтобы оказать им поддержку". 

Теги:
СШАСирия
© Информационное агентство ТАСС
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