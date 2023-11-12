ЦАХАЛ сообщил о задержании на Западном берегу 15 палестинцев

По данным армейской пресс-службы Израиля, среди них шесть человек являются сторонниками ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 15 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев, шесть из которых являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter) официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"На территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) силовики задержали 15 разыскиваемых лиц, шесть из них являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - написал армейский представитель.

Хагари добавил, что с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1 570 палестинцев, в том числе 950 сторонников ХАМАС.