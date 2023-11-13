13 ноября, 13:10
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС отвергло обвинения Борреля в использовании больниц в качестве укрытий

В палестинском движении заявили, что представитель внешнеполитического ведомства ЕС "попытался исказить факты, подчиняясь лживой версии оккупанта"

РАБАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС отвергло слова главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который обвинил радикалов в использовании больниц на территории сектора Газа в качестве укрытий.

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"Мы решительно отвергаем и осуждаем попытку представителя внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля исказить факты, подчиняясь лживой версии оккупанта (то есть Израиля - прим. ТАСС), утверждающего, что ХАМАС использует больницы и гражданских лиц в качестве живого щита. Мы считаем это прикрытием для оккупанта, чтобы тот совершал еще больше массовых убийств детей и беззащитных гражданских лиц. Мы призываем Борреля немедленно отказаться от этих постыдных и бесчеловечных заявлений", - говорится в коммюнике ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале.

"Эти опасные заявления [Борреля] игнорируют все фотографии, свидетельства, факты и международные отчеты, которые подтверждают, что оккупационная армия убила более 11 тыс. мучеников, подавляющее большинство из которых были женщинами и детьми, в результате преднамеренных нападений на мирных жителей в их домах, приютах, школах и больницах, находящихся под международной защитой", - подчеркнули в движении.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС не подвергают сомнению право Израиля на самооборону и осуждают использование радикалами больниц в качестве укрытий. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
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