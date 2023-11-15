Деловой совет АТЭС стремится к восстановлению торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

По словам вице-президента United Parcel Service Лоры Лэйн, деловое сообщество пытается донести до членов организации, что торговые отношения "региональны по своей природе"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Деловой консультативный совет Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) предлагает экономикам - участницам форума комплекс мер, которые способствовали бы восстановлению торговли. Об этом сообщила во вторник член данного органа от США, вице-президент почтовой компании United Parcel Service Лора Лэйн, отвечая на вопрос ТАСС о влиянии санкций на деловой климат в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Мы призываем [экономики АТЭС] к действиям, которые будут способствовать возобновлению торговли, призываем к мерам, которые упростили бы торговлю", - сказала она, уточнив, что этим, в частности, занимается рабочая группа по экономике в составе совета. Лэйн отметила, что речь идет в том числе о восстановлении после пандемии.

Как добавила член совета, деловое сообщество, участвующее в работе форума, также пытается донести до руководства экономик АТЭС, что "торговля региональна по своей природе". "Нам необходимо, чтобы цепочки поставок функционировали не просто в пределах стран, но на уровне регионов", - отметила она.

Директор аналитического подразделения АТЭС Карлос Курияма 12 ноября констатировал, что торговые ограничения, включая санкции США против РФ и Китая, оказывают негативное влияние на перспективы роста экономик АТЭС. Отвечая на вопрос ТАСС о влиянии данных рестрикций, он отметил, что "любые меры, которые ограничивают торговлю, окажут влияние на экономический рост".