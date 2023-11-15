Путин разрешил сделки с долями в холдинговой компании "ЮэСэМ"

Арбитражный суд Москвы ранее полностью удовлетворил иск Алишера Усманова, Владимира Скоча и других участников подконтрольного им ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" об исключении иностранных участников из общества

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил совершение сделок с долями, составляющими уставный капитал "Холдинговой компании ЮэСэМ" (контролирует активы холдинга USM), говорится в распоряжении главы государства.

"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ", - говорится в указе.

USM - диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн цемент".

Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Алишера Усманова, Владимира Скоча и других участников подконтрольного им ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" (контролирует активы холдинга USM) об исключении иностранных участников из общества.