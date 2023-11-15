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обновлено 15 ноября, 13:00
Санкции в отношении России

Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 47 физлиц и 72 юрлиц

Carsten Koall/ Getty Images
© Carsten Koall/ Getty Images

Конкретный перечень новых фигурантов санкционного списка не приводится

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ в рамках 12-го пакета санкций против России из-за ее спецоперации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Со ссылкой на диппредставителей стран сообщества оно отмечает, что этим физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС, а их активы, если они будут найдены, будут заморожены. Конкретный перечень новых фигурантов санкционного списка не приводится.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС в рамках 12-го пакета санкций против РФ намерен запретить гражданам России работать в европейских компаниях, занимающихся криптоактивами. Также сообщество планирует начать требовать от европейских компаний, которые находятся во владении или под контролем граждан России, получать разрешение на перенос активов из ЕС. Кроме того, Евросоюз планирует требовать от экспортеров товаров включать в договоры пункты о запрете реэкспорта в РФ определенных видов продукции. Если указанные предложения будут одобрены, то в рамках 12-го пакета под ограничения подпадут более 30 компаний, в том числе фирмы из Казахстана, Узбекистана, Сингапура и несколько машиностроительных компаний из России, утверждает агентство. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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