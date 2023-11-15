В Бурятии в 2023 году прогнозируют рост турпотока до 600 тыс. человек

По словам главы республики Алексея Цыденова, выручка от оказанных платных услуг в сфере туризма также прогнозируется с приростом на 48% по итогам года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Рекордный за последние несколько лет рост турпотока регистрируют в Бурятии. В 2022 году показатель составил 430 тыс. человек, в 2023 году республику, как ожидается, он составит 600 тыс. человек, сообщил в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Турпоток растет. В доковидном 2019 году у нас было 407 тыс. туристов. В этом году ожидаем более 600 тыс. Мы растем, в прошлом году, в этом году выросли", - сказал Цыденов.

Вместе с увеличением турпотока растет и выручка. Объем оказанных платных услуг в сфере туризма в Бурятии по итогам 2022 года составил 3,7 млрд рублей, регистрировался рост на 27,5%. В этом году ожидается прирост на 48%.

Большой интерес к поездкам в Бурятию, на Байкал есть у гостей из Монголии и Китая. "Летом у нас прошел первый буддийский форум, приехали представители 13 стран, где буддизм - основная религия. У всех этих стран есть интерес к республике. Мы видим рост внутреннего потока туристов, а также перспективы для развития международного туризма", - отметил Цыденов.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.