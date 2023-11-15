15 ноября, 13:44
Международная выставка-форум "Россия"

В Бурятии в 2023 году прогнозируют рост турпотока до 600 тыс. человек

По словам главы республики Алексея Цыденова, выручка от оказанных платных услуг в сфере туризма также прогнозируется с приростом на 48% по итогам года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Рекордный за последние несколько лет рост турпотока регистрируют в Бурятии. В 2022 году показатель составил 430 тыс. человек, в 2023 году республику, как ожидается, он составит 600 тыс. человек, сообщил в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" глава Бурятии Алексей Цыденов.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Турпоток растет. В доковидном 2019 году у нас было 407 тыс. туристов. В этом году ожидаем более 600 тыс. Мы растем, в прошлом году, в этом году выросли", - сказал Цыденов.

Вместе с увеличением турпотока растет и выручка. Объем оказанных платных услуг в сфере туризма в Бурятии по итогам 2022 года составил 3,7 млрд рублей, регистрировался рост на 27,5%. В этом году ожидается прирост на 48%.

Большой интерес к поездкам в Бурятию, на Байкал есть у гостей из Монголии и Китая. "Летом у нас прошел первый буддийский форум, приехали представители 13 стран, где буддизм - основная религия. У всех этих стран есть интерес к республике. Мы видим рост внутреннего потока туристов, а также перспективы для развития международного туризма", - отметил Цыденов.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация