"Ъ": Минцифры предложило закрыть часть офисов "Почты России" в городах

Планируется оставить в каждом городе не менее одного отделения, пишет газета

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минцифры предлагает оптимизировать сеть отделений "Почты России" и сдать в аренду часть ее помещений в городах с населением более 10 тыс. человек в связи с убытками организации. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства.

По данным издания, ведомство прорабатывает новые меры поддержки для работы наиболее убыточных отделений "Почты России" и просит региональные власти оценить возможность закрытия части офисов в городах с населением более 10 тыс. человек , обладающих "развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков". Сэкономленные средства планируется направить на обеспечение работы, ремонт и модернизацию отделений в селах.

Газета сообщает, что Минцифры намерено сохранить в каждом городе не менее одного отделения "Почты России", куда переведут часть высвободившихся сотрудников. Отмечается, что проработать предложение и направить списки отделений почтовой связи, которые возможно закрыть "без ухудшения клиентского опыта", регионы должны до 1 декабря.

Коммерсант отмечает, что такая мера предлагается вместо обсуждаемого сбора с маркетплейсов, который, как говорится в письме, "создает для них дополнительную финансовую нагрузку".

Член совета директоров "Почты России", глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил "Коммерсанту", что не знает об инициативе Минцифры и считает "неразумным закрывать отделения ни в городской, ни в сельской местности". По его мнению, есть другие варианты финансирования "Почты России", в частности увеличение совместного оборота с маркетплейсами за счет роста заказов. "Если не поможет, инфраструктурный платеж - один из возможных вариантов", - добавил он изданию.

Возглавивший "Почту России" в январе Михаил Волков ранее признавал, что организация в 2022 году получила убыток в размере 30,4 млрд рублей, а долг компании составил 133 млрд рублей, при этом большая часть "не имеет источников возврата и погашения".