"Газпром межрегионгаз": цена газификации частного дома в РФ не превышает 100 тыс. рублей

До участка в газифицированных населенных пунктах сети подводятся без привлечения средств граждан, сообщил гендиректор компании Сергей Густов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Стоимость газификации частного дома на участке в России как правило не превышает 100 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.

"Что касается обустройства внутри участка, то здесь важны три позиции: стоимость котла, стоимость плиты и стоимость прокладки газопровода по земельному участку. Как правило, если брать стандартный набор отечественного оборудования - котел, плиту, счетчик, - эта сумма не превышает 100 тыс. рублей", - сказал он, отметив, что до участка в газифицированных населенных пунктах сети подводятся без привлечения средств граждан.

Эта сумма как раз составляет минимальную планку, которая установлена для региональных мер социальной поддержки при подключении дома к газовым сетям по поручению президента РФ Владимира Путина, добавил Густов.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 09:00 мск.