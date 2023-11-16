16 ноября, 13:09

Bloomberg: ЕС и США обсуждают продление соглашения о торговле сталью и алюминием

Ключевое требование Евросоюза заключается в замене квартальных квот США на годовые, уточняет агентство

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и США обсуждают условия продления соглашения, касающегося торговых пошлин на алюминий и сталь. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, обсуждение условий началось после того, как переговоры по проекту нового соглашения зашли в тупик.

По словам одного из собеседников агентства, администрация Соединенных Штатов предложила сохранить статус-кво до конца 2025 года, чтобы затем заключить постоянное соглашение. В свою очередь ЕС хочет получить обязательство по устранению неравных условий действующего соглашения, прежде чем подписать новое.

Ключевое требование ЕС заключается в замене квартальных квот США на годовые. ЕС также хочет получить гарантии того, что исключения от уплаты пошлин для американских импортеров будут предоставляться без каких-либо условий, что сделает соглашение более прозрачным. Другой источник отметил, что не стоит исключать возвращения Евросоюзом некоторых пошлин, поскольку некоторые страны - члены объединения недовольны отсутствием прогресса в устранении текущих неравных условий соглашения.

Агентство Bloomberg сообщало 6 октября, что Евросоюз и США работают над тем, чтобы подписать временное соглашение по торговле сталью и алюминием для предотвращения реактивации высоких пошлин на трансатлантическую торговлю. Речь идет о предварительных договоренностях, касающихся решения проблемы избыточных сталеплавильных мощностей, а также выбросов парниковых газов в сталелитейном и алюминиевом секторе. По информации агентства, сделка также предусматривает новые тарифы на сталь, введение которых должно быть направлено против якобы нерыночных практик таких стран, как КНР, которую западные страны обвиняют в демпинге. По итогам саммита, состоявшегося 20 октября, сторонам не удалось достичь соглашения ни по одному из вышеуказанных пунктов.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп ввел тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС по соображениям национальной безопасности. В 2020 году нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил ограничения на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий. 

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