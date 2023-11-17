"Известия": в расследовании посадки A320 "Уральских авиалиний" нашли 15 ошибок

В частности, Росавиация обнаружила ошибки в расчетах, и данные, которые не были подтверждены записью переговоров команды экипажа. Кроме того, был зафиксирован обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Центральный аппарат Росавиации обнаружил 15 ошибок и несоответствий в документах по итогам расследования аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" на пшеничном поле под Новосибирском. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо главы агентства Дмитрия Ядрова к начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления агентства (ЗС МТУ) Вячеслава Федорова. Подлинность документа подтвердил источник в ведомстве.

По итогам расследования Росавиация обнаружила ошибки в расчетах, и данные, которые не были подтверждены записью переговоров команды экипажа. Кроме того, был зафиксирован обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси. В документе отмечается, что есть неверное утверждение о том, что пилоты перед принятием решения об уходе на запасной аэродром производили расчет необходимого количества топлива для полета до Новосибирска. Однако оно ничем не подтверждено, а согласно расшифровке переговоров, никаких расчетов (правильных или неправильных) на самом деле выполнено не было.

В отчете также указано, что аргументы командира ВС о потенциальной опасности посадки в Омске признаны комиссией обоснованными, что противоречит состоянию систем самолета, погоде, состоянию и длине полосы. Еще одна претензия касается рекомендаций комиссии: они абсолютно некорректны и недостаточны для предотвращения подобных событий в будущем.

Росавиация осталась недовольна тем, что комиссия оставила без внимания факт о "недопустимо низком уровне" подготовки пилотов, которые позволили "безрассудные действия" в условиях ненормальной эксплуатации самолета. Также было отмечено отсутствие у пилотов должной подготовки по взаимодействию между собой в аварийной обстановке, непонимание ими индикации и систем воздушного судна.

В письме Ядров потребовал устранить недочеты в докладе, а также включить в состав новой комиссии по расследованию трех человек из руководства Росавиации: замглавы агентства Андрея Добрякова, начальника управления летной эксплуатации Владимира Израилева и замначальника управления поддержания летной годности воздушных судов Александра Сысоева.

В "Уральских авиалиниях" и Росавиации воздержались от комментариев.