В Иркутской области новые инвестпроекты позволят создать 40 тыс. рабочих мест

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что налоговые поступления увеличатся примерно на 2 трлн рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Более 40 тыс. новых рабочих мест появятся в Иркутской области благодаря реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе дня Иркутской области на международной выставке-форуме "Россия".

"В области в ближайшее время появится около 40 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал он.

В связи с чем, по словам Кобзева, налоговые поступления увеличатся примерно на 2 трлн рублей.

Губернатор добавил, что количество вакансий в Иркутской области превышает количество зарегистрированных безработных. Ранее он сообщил, что на стадии реализации находятся свыше 180 средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 3 трлн рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.