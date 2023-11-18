В Томской области сообщили о росте экспорта на 65% с помощью нацпроекта

Губернатор Владимир Мазур также уточнил, что в регионе в 3,4 раза вырос экспорт продукции агропрома, на треть увеличилось и количество экспортеров

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рост несырьевого экспорта в Томской области составил 65% за все время реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом в ходе дня Томской области на международной выставке-форуме "Россия" сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

"Благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" томские производители расширяют рынки сбыта. За время проекта рост несырьевого экспорта составил 65%", - сказал он.

Мазур также отметил, что благодаря реализации нацпроекта в регионе в 3,4 раза вырос экспорт продукции агропрома, на треть увеличилось и количество экспортеров.

Объем экспорта продукции в Томской области в прошлом году вырос почти на четверть. Зампредседателя комитета по внешнеэкономической деятельности облдепартамента международных и региональных связей Дмитрий Ядыкин ранее сообщал ТАСС, что по стоимостному объему в экспорте Томской области лидируют Узбекистан (29,0%, древесина), Китай (28,4%, нефть, рапсовое масло, древесина), Казахстан (21,9%, древесина, пластмассы, электрические машины и оборудование), Кыргызстан (7,5%, древесина), Монголия (4,2%, мясо, кабельная продукция). Интересной для Томской области является Африка в плане научной сферы, технологического экспорта, культуры, искусства, медицины.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.