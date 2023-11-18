18 ноября, 14:09
Международная выставка-форум "Россия"

В Томской области сообщили о росте экспорта на 65% с помощью нацпроекта

Губернатор Владимир Мазур также уточнил, что в регионе в 3,4 раза вырос экспорт продукции агропрома, на треть увеличилось и количество экспортеров

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рост несырьевого экспорта в Томской области составил 65% за все время реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом в ходе дня Томской области на международной выставке-форуме "Россия" сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

Читайте также
История всероссийских выставок

"Благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" томские производители расширяют рынки сбыта. За время проекта рост несырьевого экспорта составил 65%", - сказал он.

Мазур также отметил, что благодаря реализации нацпроекта в регионе в 3,4 раза вырос экспорт продукции агропрома, на треть увеличилось и количество экспортеров.

Объем экспорта продукции в Томской области в прошлом году вырос почти на четверть. Зампредседателя комитета по внешнеэкономической деятельности облдепартамента международных и региональных связей Дмитрий Ядыкин ранее сообщал ТАСС, что по стоимостному объему в экспорте Томской области лидируют Узбекистан (29,0%, древесина), Китай (28,4%, нефть, рапсовое масло, древесина), Казахстан (21,9%, древесина, пластмассы, электрические машины и оборудование), Кыргызстан (7,5%, древесина), Монголия (4,2%, мясо, кабельная продукция). Интересной для Томской области является Африка в плане научной сферы, технологического экспорта, культуры, искусства, медицины.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияТомская областьМазур, Владимир ВладимировичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация