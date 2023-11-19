19 ноября, 10:32
Международная выставка-форум "Россия"

В Новосибирской области за три года планируют построить 156 соцобъектов

На эти цели намерены направить 77 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство 156 социальных объектов планируется в Новосибирской области в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, открывшего свой стенд на выставке "Россия" на ВДНХ.

Читайте также
История всероссийских выставок

"В планах на ближайшие три года - строительство 156 социальных объектов с общим объемом финансирования в 77 млрд рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что с 2018 года построено около 300 социальных объектов - таких объемов строительства в регионе не было с советских времен. В их числе - перинатальный центр, региональный центр волейбола "Локомотив-Арена", многофункциональная ледовая "Сибирь-Арена".

День региона на ВДНХ открыл губернатор области Андрей Травников, который представил крупнейшие достижения Новосибирской области за последние шесть лет. "В регионе, небогатом на полезные ископаемые, сконцентрированы сильнейшие научные институты и промышленные предприятия, высококлассный образовательный потенциал и мощный транспортно-логистический комплекс, обеспечивающие прорывную динамику для всей Сибири. Мы развиваемся быстрее многих регионов страны. Наш стенд на ВДНХ, как и вся Новосибирская область, будет развиваться, и те, кто посетят его через месяц, увидят что-то новое на нем, что будет раскрывать многогранность нашего региона", - сказал он.

Культурная программа Дня Новосибирской области представлена концертами, выставками и мастер-классами. На уличной сцене ВДНХ ведущий коллектив новосибирской филармонии, вокальный ансамбль Павла Шаромова, представит песни сибирских композиторов, популярную советскую и российскую эстраду, песни сибирских композиторов, а также песню о Новосибирске - подарок от известного композитора Александра Зацепина. В павильоне "Дом культуры" пройдут музыкально-театральное шоу молодежных коллективов Новосибирской области с участием молодых поэтов, студенческого джаз-оркестра, танцевальных коллективов и молодежных музыкальных групп, а также спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова "Ежик в тумане".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация