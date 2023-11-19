В Новосибирской области за три года планируют построить 156 соцобъектов

На эти цели намерены направить 77 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство 156 социальных объектов планируется в Новосибирской области в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, открывшего свой стенд на выставке "Россия" на ВДНХ.

"В планах на ближайшие три года - строительство 156 социальных объектов с общим объемом финансирования в 77 млрд рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что с 2018 года построено около 300 социальных объектов - таких объемов строительства в регионе не было с советских времен. В их числе - перинатальный центр, региональный центр волейбола "Локомотив-Арена", многофункциональная ледовая "Сибирь-Арена".

День региона на ВДНХ открыл губернатор области Андрей Травников, который представил крупнейшие достижения Новосибирской области за последние шесть лет. "В регионе, небогатом на полезные ископаемые, сконцентрированы сильнейшие научные институты и промышленные предприятия, высококлассный образовательный потенциал и мощный транспортно-логистический комплекс, обеспечивающие прорывную динамику для всей Сибири. Мы развиваемся быстрее многих регионов страны. Наш стенд на ВДНХ, как и вся Новосибирская область, будет развиваться, и те, кто посетят его через месяц, увидят что-то новое на нем, что будет раскрывать многогранность нашего региона", - сказал он.

Культурная программа Дня Новосибирской области представлена концертами, выставками и мастер-классами. На уличной сцене ВДНХ ведущий коллектив новосибирской филармонии, вокальный ансамбль Павла Шаромова, представит песни сибирских композиторов, популярную советскую и российскую эстраду, песни сибирских композиторов, а также песню о Новосибирске - подарок от известного композитора Александра Зацепина. В павильоне "Дом культуры" пройдут музыкально-театральное шоу молодежных коллективов Новосибирской области с участием молодых поэтов, студенческого джаз-оркестра, танцевальных коллективов и молодежных музыкальных групп, а также спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова "Ежик в тумане".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.