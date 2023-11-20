Комитет СФ поддержал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Совет Федерации рассмотрит документ на пленарном заседании 22 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Совет Федерации рассмотрит документ на пленарном заседании в среду.

Согласно документу, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году. Объем ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году - 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году - 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 01.01.2025 года 26,637 трлн рублей, на 01.01.2026 года - 30,159 трлн рублей, на 01.01.2027 года - 34,356 трлн рублей. Верхний предел государственного внешнего долга составит на 01.01.2025 года $64 млрд (€57,6 млрд); на 01.01.2026 года - $63,1 млрд (€56,3 млрд); на 01.01.2027 года - $61,2 млрд (€54,6 млрд). Уровень инфляции прогнозируется в 2024 году на уровне 4,5%, в 2025 году - 4%, в 2026 году - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния на начало 2024 года составит 12,177 трлн рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11,190 трлн рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13,002 трлн рублей (6,4% ВВП).

Заключение комитета

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, представляя заключение комитета на закон, отметил, что большинство поправок и предложений депутатов и сенаторов были учтены в ходе рассмотрения документа.

"Предусмотрено увеличение расходов на поддержку продукции агропрома - 3 млрд [рублей], на мелиорацию земель - 11,5 млрд, на реализацию программ комплексного развития сельских территорий - 26 млрд, на льготное автокредитование граждан - 5 млрд, на льготные программы лизинга транспортных средств и спецтехники - по 8 млрд ежегодно, на финансирование центров подготовки космонавтов - 5 млрд", - отметил сенатор.

Кроме того, отметил Рябухин, поправками сенаторов были учтены дополнительные средства на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на строительство объектов отдыха и оздоровления детей. "Учтены также наши пожелания по распределению межбюджетных трансфертов, на сегодняшний день 96,8% трансфертов распределены", - заключил сенатор.