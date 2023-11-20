Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 году на 3,6 млрд рублей

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 году в сумме 3,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,6 млрд рублей (эквивалент €37,2 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которыхуказана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".