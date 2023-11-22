21 ноября, 23:32

Посол Пакистана заявил о готовности его страны обсудить с Россией использование карт "Мир"

Мухаммад Халид Джамали отметил, что переход на национальные валюты во взаимных расчетах - вопрос, который обсуждают не только в двустороннем порядке, но и на уровне многосторонних организаций, таких как ШОС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пакистан выражает готовность обсудить с Россией использование карт платежной системы "Мир" и переход на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявил в первом интервью ТАСС новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали.

"Переход на национальные валюты во взаимных расчетах - вопрос, который обсуждается не только в двустороннем порядке, но и на уровне многосторонних организаций, таких как ШОС. Пакистан готов рассмотреть все доступные варианты, которые могут помочь ускорить расчеты и дать импульс нашей торговле. То же самое касается и карт "Мир". Мы открыты для всех предложений наших российских коллег, которые выгодны обеим сторонам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли вопрос использования карт "Мир" и идут ли переговоры по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах.

Дипломат в этой связи отметил, что Пакистан предложил России "провести переговоры по соглашению о валютном обмене". "Я надеюсь, что за время моего пребывания в Москве мы сможем добиться определенного прогресса в этом вопросе", - заключил посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:15 мск. 

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