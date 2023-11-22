Посол Пакистана: нам есть что показать российским туристам

Мухаммад Халид Джамали о перспективах отношений между Москвой и Исламабадом

Новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали в своем первом интервью российским СМИ заверил ТАСС, что санкции и раскол не будут фигурировать в прочных отношениях двух стран. Он выразил надежду на российское содействие в присоединении республики к БРИКС уже в 2024 году, а также рассказал, каковы перспективы запуска прямых рейсов между странами и внедрения в Пакистане карт "Мир".

— Господин посол, вы прибыли в Москву и сменили своего предшественника накануне важных внутриполитических событий в Пакистане. Всеобщие выборы пройдут в Пакистане 8 февраля следующего года. Может ли российская сторона рассчитывать на то, что независимо от результатов предстоящих выборов курс на дальнейшее наращивание сотрудничества с Россией продолжится?

— Позвольте мне вам со всей откровенностью сказать, что в Пакистане придерживаются единого мнения, что нужно иметь хорошие отношения с Россией. Ведь мы считаем, что Россия является очень важным глобальным игроком и она может играть большую роль в регионе, когда речь заходит об Афганистане. Мы сотрудничаем с Россией, активно участвуя в московском формате. И какая бы партия ни пришла к власти после выборов 8 февраля 2024 года, позвольте мне заверить вас, что существует консенсус в том, что у нас должны быть очень хорошие отношения с Россией. Так что нам не о чем беспокоиться. Независимо от того, кто придет к власти в Пакистане — кто бы ни пришел к власти, — мы надеемся в будущем зафиксировать выведение наших отношений на гораздо более высокий уровень.

— Можно ли сказать, что курс Пакистана в отношении России не зависит от конъюнктуры и Исламабад не присоединится к санкциям против Москвы вне зависимости от результатов предстоящих выборов?

— Как вы видели, мы приняли очень взвешенное решение воздержаться от всяких резолюций касательно санкций против России, потому что мы чувствуем, что предприняли много усилий для улучшения наших отношений с Россией. У нас множество общих ценностей, с точки зрения которых хотелось бы поддержать Россию. И до сих пор мы воздерживались [от рестрикций], и я не думаю, что это изменится в ближайшем будущем. Пакистан проводит независимую политику, и есть понимание, что на наши двусторонние отношения с Россией не должна влиять никакая третья страна. Присоединение к антироссийским санкциям не в экономических интересах Пакистана, так как наша двусторонняя торговля растет, импорт Пакистана из России в этом году вырос на 154% по сравнению с предыдущим годом, что является примечательным показателем.

Более того, мы разделяем общие ценности. Руководство Пакистана и народ высоко ценят твердую позицию президента России Владимира Путина о недопустимости унижения достоинства любой религиозной, этнической или социальной группы под предлогом свободы слова. Поэтому мы продолжим нашу политику улучшения наших отношений с Россией. Это будет продолжаться.

— Перейдем к экономике. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос строительства "Пакистанского потока" находится на продвинутой стадии проработки. Когда ожидается запуск проекта? Есть ли вероятность, что строительные работы начнутся до конца этого года?

— На мой взгляд, проект "Пакистанский поток" является знаковым газовым проектом. Мы уже подписали соглашение, переговоры находятся на продвинутой стадии, но позвольте мне сказать, что это вряд ли произойдет так скоро. Остался всего один месяц до конца текущего года. И технические эксперты пока ведут переговоры, очень обнадеживающие и позитивные. Насколько мне известно, они настроены очень оптимистично в отношении этого проекта. Он может стать переломным моментом в наших отношениях с Россией. Однако точные даты [по запуску строительства] пока неизвестны.

— Есть ли прогресс в реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия)? На какой стадии обсуждения находится участие России в ТАПИ?

— Наша страна имеет дефицит в энергоресурсах. В мечтах Пакистана подключиться к [проектам] Центральной Азии, Афганистана и других. У нас нет никаких возражений против участия России в ТАПИ в любой форме, в которой она могла бы участвовать. У нас нет никаких проблем с этим, и мы хотели бы приветствовать все, что приносит процветание и благополучие нашей стране и всему региону в целом.

— Следующий вопрос, связанный с темой экономики и энергетики. Какова ситуация с поставками российской нефти в Пакистан? Сколько уже осуществлено поставок, в какой валюте осуществляется оплата?

— Я очень удовлетворен тем, что первая партия в 100 тыс. т нефти поступила в Пакистан в июне этого года. Есть много других частных компаний, которые участвуют в процессе доставки нефти из России. Если говорить о том, чего я жду от долгосрочных соглашений с Россией и над чем бы я усердно работал в качестве посла Пакистана, так это то, что принесло пользу нашим гражданам. Если мы можем получить более дешевую нефть из России, почему бы и нет.

Мы работаем над этим. Давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться. Я рассчитываю, что нам удастся укорениться на российском нефтяном рынке. И эти вопросы с валютами, оплатой будут решены, а технические эксперты могут судить о том, как идут дела.

— Ранее Пакистан заявлял, что планирует покрывать треть своих потребностей в поставках за счет российской нефти. Как продвигается решение этой задачи?

— В прошлом месяце состоялась Российская энергетическая неделя, и наш министр вместе с делегацией был здесь. Это свидетельствует о нашем стремлении к получению дешевой нефти из России. Россия — один из источников, где мы можем получить дешевую нефть, и это то, чем занимаются наши технические эксперты. Наш министр даже сказал, что изначально мы хотели бы закупать 10% от общего потребления нефти в России. Впоследствии этот объем может быть увеличен до 30%. Исламабад заинтересован в заключении долгосрочных контрактов с Москвой, и переговоры на продвинутом уровне по этому вопросу ведутся.

— Обсуждается ли вопрос использования карты "Мир" в Пакистане? Идут ли переговоры по переходу на взаиморасчеты в нацвалютах? Есть ли какой-то прогресс по этим вопросам?

— В прошлом мы использовали бартерный обмен. Если что-то помогает нашим народам, я думаю, мы должны присмотреться к этому. Переход на национальные валюты во взаимных расчетах — вопрос, который обсуждается не только в двустороннем порядке, но и на уровне многосторонних организаций, таких как ШОС, и Пакистан готов рассмотреть все доступные варианты, которые могут помочь ускорить расчеты и дать импульс нашей торговле. То же самое касается и карт "Мир". Мы открыты для всех предложений наших российских коллег, которые выгодны обеим сторонам. Пакистан предложил провести переговоры по соглашению о валютном обмене, и я надеюсь, что за время моего пребывания в Москве мы сможем добиться определенного прогресса в этом вопросе.

— Планирует ли Пакистан подать заявку на членство в БРИКС? Заинтересован ли Исламабад стать частью этого объединения?

— Мы уже подали заявку. Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие России.

— Исламабад рассчитывает присоединиться к объединению при председательстве России уже в 2024 году?

— Да. Это так.

— Давайте поговорим о туризме. Безопасно ли туристам посещать Пакистан? Какие меры безопасности принимаются для защиты туристов?

— Мы прошли большой путь, ситуация с безопасностью значительно улучшилась. Нам есть что предложить туристам. Нет сомнений, что Пакистан безопасен во всех аспектах. Пакистан богат природными красотами. У нас есть все четыре времени года, древнейшая цивилизация Гандхара, а также дом буддизма, индуизма и святых мест сикхской религии. Мы можем похвастаться наличием крупнейших вершин, пустынь, красивых побережий, пляжей и возможностей для религиозного туризма. Пакистан — безопасная страна, и сменявшие друг друга правительства делали все возможное для развития туризма в Пакистане. К настоящему времени наш внутренний туризм также значительно вырос. Нам нужно продолжать усердно работать над этим. И только тогда мы сможем привлечь туристов из-за рубежа. Нужен поэтапный подход.

— Заинтересованы ли российские туристы в посещении Пакистана?

— В прошлом у нас были прямые рейсы, и все больше и больше российских туристов посещали Пакистан. Но наши авиакомпании столкнулись с некоторыми трудностями финансового характера. Поэтому я думаю, число туристов увеличится, когда ситуация с прямыми рейсами выправится. В настоящее время у нас не так уж много туристов из России, но их становится все больше, и это связано именно с ситуацией по безопасности, которая улучшилась. Нам нужно больше рассказывать о нашем туризме.

— Проводятся ли сейчас двусторонние консультации по запуску прямых рейсов? Можем ли мы ожидать их запуска до конца этого года?

— Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов. Контакты между людьми, между двумя странами очень важны. Прямые авиарейсы между Россией и Пакистаном могут сыграть важную роль в объединении людей, а также предоставить возможности для улучшения торговых отношений, но я боюсь, что к концу этого года это может оказаться невозможным.

— Но можем ли мы ожидать, что проблемы с прямыми рейсами будут решены в ближайшем будущем?

— Это является экономической стороной вопроса. Авиалинии должны понимать, насколько маршрут прибылен.

— Завершая разговор, хотелось бы спросить вас и о предстоящих контактах. Какие делегации мы ожидаем в Москве в ближайшее время? Ожидается ли визит министров, в частности главы МИД, в Россию до конца этого года?

— Перед нашим интервью я встречался с господином [заместителем министра иностранных дел России Сергеем] Вершининым. Он был в Исламабаде 16 ноября для участия в заседании по борьбе с терроризмом. У него была очень плодотворная встреча. Российская сторона в свою очередь пригласила господина Мухаммада Камрана Ахтара, генерального директора (ACDIS) Министерства иностранных дел, для переговоров в Москве по стратегической стабильности. Заместитель министра иностранных дел России пригласил помощника секретаря Министерства иностранных дел, позиция которого соответствует должности заместителя министра иностранных дел, посетить Россию в середине декабря для обмена мнениями о разнообразных отношениях между нашими двумя странами. Российское приглашение принято в Исламабаде.

Я бы сказал, что мы находимся на положительной траектории и наши отношения находятся на положительной траектории. Многое нужно сделать с точки зрения наших отношений и для получения взаимной выгоды от обмена опытом друг с другом. Именно это цель моего нахождения здесь — работать для улучшения наших отношений, что является выгодным как для России, так и для Пакистана.

Подводя итог, у нас очень хорошая кооперация в рамках международных площадок — ООН, ШОС. Я вчера встречался с господином [директором департамента международной информационной безопасности МИД, спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуром] Люкмановым. Он выразил удовлетворение нашим взаимодействием в ШОС и в ООН, в первом комитете ООН и в вопросах ядерного распространения, в вопросах прав человека. В общем у нас хорошие отношения. Единственный вопрос, как нам можно нарастить торговлю? Несмотря на то что объем торговли вырос на 89% в прошлом году, многое еще должно быть сделано в вопросе торговли. Это было бы выгодно обеим странам.

Еще один момент. У вас очень хорошая анимация. Я также слышал, что пакистанские драмы пользуются популярностью здесь, в России. Это потому что мы разделяем одни и те же ценности, а семейные проблемы так или иначе похожи. Нам нужно поработать над этой сферой тоже. Это некоторые сферы, над которыми мы будем работать и делать все возможное для улучшения наших отношений.