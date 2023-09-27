Эксперт: пакистанские заводы пока не могут эффективно перерабатывать российскую нефть

Исламабад намерен провести необходимую модернизацию, рассказал научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан

ИСЛАМАБАД, 27 сентября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Нефтеперерабатывающим заводам Пакистана не хватает технических возможностей для переработки средних сортов нефти, таких как российская Urals, однако Исламабад намерен провести необходимую модернизацию. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан.

"Существующим нефтеперерабатывающим заводам в Пакистане не хватает технических возможностей для переработки средних сортов нефти, таких как российский вариант Urals, плотность которого по API (прим. ТАСС - единица измерения плотности нефти, разработанная Американским институтом нефти) составляет около 31-33 градусов", - сказал Хан. Он отметил, что при переработке "пробной партии" российской нефти было произведено "больше печного топлива по сравнению с такими дорогостоящими продуктами нефтепереработки, как бензин, дизельное топливо, высокооктановое топливо и так далее". С учетом низкого внутреннего спроса на печное топливо пакистанские заводы были вынуждены сократить его общее производство, и для снижения производственных расходов в целом, а также во избежание образования дополнительных излишков данного нефтепродукта в частности, приостановить переработку российской сырой нефти.

Как указал Хан, несмотря на технические затруднения, Исламабад все равно нацелен на расширение импорта энергоносителей и сохраняет заинтересованность в приобретении российской сырой нефти. В целях повышения эффективности ее использования власти Пакистана намерены адаптировать национальную нефтеперерабатывающую отрасль под российское сырье. В настоящее время прорабатываются варианты модернизации заводов Pakistan Refinery Limited и National Refinery Limited, а также строительства еще одного нефтеперерабатывающего комплекса "глубокой переработки". Таким образом, Пакистан сможет на ближайшие годы удовлетворить свои растущие в геометрической прогрессии потребности, добавил эксперт.

Предстоящие переговоры в Москве

Как ранее сообщила газета News, 10 октября делегация Министерства энергетики Пакистана во главе с временным министром Мухаммадом Али прибудет в Россию с трехдневным визитом. Представители министерства примут участие в конференции по энергетическому сотрудничеству, которая в пройдет в Москве, а также проведут двусторонние консультации с российскими партнерами по теме заключения долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа. Планируется в том числе обсуждение инвестиционного взаимодействия по строительству газопровода "Пакистанский поток".