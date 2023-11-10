10 ноября, 08:35,
обновлено 10 ноября, 08:51

Путин назначил нового посла РФ в Пакистане

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Им стал Альберт Хорев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Альберта Хорева послом РФ в Пакистане. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Хорева Альберта Павловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Пакистан", - говорится в документе.

Другим указом президент освободил от должности Данилу Ганича, занимавшего пост посла РФ в Пакистане с 2019 года.

Хорев родился в 1979 году. Ранее занимал должность заместителя директора второго департамента Азии МИД. Также являлся начальником отдела Афганистана при департаменте. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПакистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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