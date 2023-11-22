22 ноября, 03:43

Милей считает, что Аргентину ждут месяцы с высокой инфляцией

Избранный президент республики также сообщил о риске гиперинфляции в стране, но, по его словам, ее можно избежать при аккуратном подходе к решению проблемы

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Ближайшие несколько месяцев в Аргентине будет высокая инфляция, но гиперинфляции можно избежать. Об этом заявил во вторник избранный президент страны Хавьер Милей.

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"У нас будет несколько месяцев высокой инфляции. У нас большая подавленная инфляция, многие цены сдерживались искусственно", - сказал он в интервью телеканалу LN+.

Милей признал, что в Аргентине есть "явный риск гиперинфляции". "Ее можно избежать, но это как часовой механизм, нужно решать вопрос очень аккуратно", - добавил он. По словам избранного президента, он не собирается сразу после вступления в должность отменять существующие в стране валютные ограничения, так как считает, что это было бы самоубийством без предварительного решения вопроса с долговыми инструментами центробанка.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%. В октябре инфляция в годовом выражении превысила 140%.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы и отказаться от госзаказов на инфраструктурные проекты. 

Теги:
АргентинаМилей, Хавьер
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