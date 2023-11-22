В Хакасии в 2024 году планируют завершить обустройство популярного туристического маршрута

Пеший туристический маршрут в Ширинском районе запустили в 2021 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Хакасии планируют завершить в 2024 году обустройство популярного туристического маршрута "Тропа предков" в Ширинском районе республики. Об этом сообщил ТАСС на выставке-форуме "Россия" глава региона Валентин Коновалов.

"Тропа предков" в этом году уже начала преображаться, в следующем уже завершим [обустройство] полностью", - сообщил глава региона. По его словам, развитие туризма входит в число приоритетов республики. Он отметил, что за 5 лет затраты из бюджета на туристическую сферу выросли в 30 раз, до 400 млн рублей.

Пеший туристический маршрут был запущен в 2021 году в Ширинском районе, одном из самых популярных мест отдыха в регионе. Маршрут ежегодно посещают около 25 тыс. туристов.

Ширинский район известен своими озерами Шира, Беле, Тус и Иткуль, которые стали местами массового отдыха не только жителей республики, но и туристов из соседнего Красноярского края. Также рядом с озерами находится музей-заповедник "Сундуки", состоящий из нескольких отдельно стоящих гор-останцев. Высота некоторых из них достигает 200 м. Считается, что в древности данное место использовали как обсерваторию, а также проводили древние шаманские обряды. Также в районе находится Туимский провал - техногенный провал на месте закрытого в 1974 году подземного рудника, он привлекает любителей экстремального отдыха.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.