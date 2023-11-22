22 ноября, 10:26

Матвиенко предложила Силуанову передохнуть после тяжелой работы над бюджетом

Председатель Совета Федерации поблагодарила министра финансов и всю команду за проделанную работу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министру финансов России Антону Силуанову взять несколько дней отпуска, чтобы немного отдохнуть после трудной работы над федеральным бюджетом. Она поблагодарила Силуанова и всю команду за проделанную работу.

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Решение принято единогласно, 154 сенатора проголосовали за одобрение закона.

"Антон Германович, я надеюсь, что вы пару дней хотя бы возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы. Наверное, вас поощрит премьер-министр коротким отпуском. Желаем вам отойти от трудной работы", - сказала спикер Совфеда после голосования по закону о бюджете.

© Совет Федерации

Она добавила, что одобрение бюджета Совфедом фактически завершает цикл, который начался в стенах верхней палаты парламента на так называется нулевом чтении документа. "Я хочу объективно сказать, что в тех беспрецедентных условия, в которых мы находимся, правительство успешно справилось с задачей своевременного внесения бюджета в Федеральное собрание", - сказала Матвиенко. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаСилуанов, Антон ГермановичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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