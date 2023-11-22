Челябинская область планирует увеличить грузопоток в Китай через Казахстан

Основным реализующимся в сотрудничестве с Астаной проектом является коридор Север - Юг, отметил губернатор региона Алексей Текслер

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области разрабатывают возможности для увеличения грузопотока из региона в Китай через Казахстан. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Сегодня [с партнерами из Казахстана] говорили о возможностях сделать так, чтобы из Челябинской области через Казахстан больше грузов шло в Китай, будем это направление развивать", - сказал он.

Вместе с тем Текслер подчеркнул, что для Челябинской области Казахстан является основным торговым партнером, занимая первое место среди всех стран. Он добавил, что регион сотрудничает со 118 странами. Губернатор напомнил, что между областью и Казахстаном существуют договоренности о дальнейшем сотрудничестве, а в рамках выставки-форума "Россия" они были закреплены несколькими соглашениями, в том числе о локализации производства челябинских предприятий в Казахстане. "Проговорили сегодня и о восстановлении авиаперевозок", - сказал Текслер.

Основным реализующимся в сотрудничестве с Казахстаном проектом Текслер назвал коридор Север - Юг. "Его восточная часть. Мы уже раскатали маршрут из Челябинска через Казахстан, Туркменистан в Иран и дальше - Индия, мировой океан", добавил губернатор.

Весной этого года Текслер с рабочим визитом посетил Китай, в рамках которого с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсяном обсуждалось сотрудничество в сферах машиностроения, образования. По данным министерства сельского хозяйства региона, в текущем году увеличились поставки южноуральской сельскохозяйственной и пищевой продукции в страны Северо-Восточной Азии. В прошлом году взаимный торговый оборот региона и Китая вырос более чем на 70%, а по агроэкспорту Китай занял 13-ю строчку.