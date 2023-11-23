Встреча ОПЕК+ пройдет 30 ноября онлайн

Цены на нефть слабо отреагировали на перенос встречи в онлайн-формат

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча альянса состоятся 30 ноября онлайн. Об этом говорится в заявлении ОПЕК.

Изначально встреча ОПЕК+ должна была пройти 26 ноября очно в Вене, однако накануне ОПЕК сообщила о решении отложить ее до 30 ноября, не уточняя формат проведения.

Источники ТАСС в делегациях допускали ранее, что перенесенное заседание ОПЕК+ может пройти онлайн. Один из собеседников агентства отмечал, что новая дата встречи совпадает с началом Конференции ООН по изменению климата (COP 28), которая в этом году пройдет в Дубае. ОАЭ, являющиеся организатором этой конференции, входят в ОПЕК+.

Официально причины переноса заседания ОПЕК+ не назывли, однако агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что изменения в графике спровоцировали разногласия между Саудовской Аравией, Анголой и Нигерией по поводу квот на добычу африканских стран на следующий год.

Представитель Анголы в ОПЕК Эстебан Педро подтвердил агентству Reuters, что страна борется за возможность увеличения добычи нефти.

Цены на нефть слабо отреагировали на перенос встречи ОПЕК+ в онлайн-формат. Так, после заявления ОПЕК стоимость фьючерса Brent лишь немного ускорили снижение - с 0,99% до 1,26% (до $80,58 за баррель), а нефть марки WTI - с 0,34% до 0,71% (до $75,72 за баррель).

Предыдущие решения ОПЕК+

Предыдущие встречи ОПЕК и ОПЕК+ прошли 3 и 4 июня также в Вене. Тогда страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

В дополнение к этим мерам Саудовская Аравия до конца 2023 года добровольно сокращает добычу нефти на 1 млн б/с, а Россия снижает поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с.