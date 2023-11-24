В Приангарье для размещения комплекса сжижения природного газа рассматривают три площадки

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Газ для автономной газификации поселений центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Иркутской области может поставляться с Ковыктинского газоконденсатного месторождения, а также из северных городов Братск и Усть-Кут. Они рассматриваются в качестве потенциальных мест для размещения комплекса сжиженного природного газа, сообщил ТАСС министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин.

"В качестве потенциально возможных площадок для размещения комплекса по производству сжиженного природного газа правительством Иркутской области предложено ["Газпрому"] наряду с Ковыктинским газоконденсатным месторождением рассмотреть город Братск с возможными поставками от АО "Братскэкогаз" до 250 млн куб. м ежегодно, а также Усть-Кут с возможными поставками от ООО "Иркутская нефтяная компания" до 67 млн куб. м в год", - сообщил министр.

Власти региона предложили "Газпрому" рассмотреть для автономной газификации в центральной экологической зоне Байкала 14 населенных пунктов и 33 котельные. Потенциальное потребление газа ими оценивается в 57 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что правительство региона подписало соглашение с компанией "Газпром гелий сервис" о строительстве комплекса сжижения природного газа для автономной газификации центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Газификация является экологичной альтернативой угольным теплоисточникам, которыми сейчас отапливаются поселения на берегах Байкала. Доставлять газ до потребителя планируется автомобильным транспортом. Сроки строительства комплекса пока не называются.

Уровень газификации населения в Иркутской области составляет 1%. Однако регион располагает большой ресурсной базой. Самым крупным газоконденсатным месторождением в Приангарье является Ковыктинское, оно было запущено в промышленную эксплуатацию в декабре 2022 года.