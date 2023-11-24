24 ноября, 04:38

В Курганской области на предприятия ОПК за год удалось привлечь более 8 тыс. сотрудников

Благодаря этому все площадки комплекса в регионе перешли на шестидневную рабочую неделю вместо семидневной

ТАСС, 24 ноября. Более 8 тыс. новых сотрудников удалось привлечь на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Курганской области за год. Благодаря этому все площадки комплекса в регионе смогли перейти на шестидневную рабочую неделю вместо семидневной, сообщил ТАСС глава области Вадим Шумков на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Курганская область успешно преодолевает проблемы, которые связаны с кадровым голодом на оборонных предприятиях. Мы попали в пятерку лидеров по стране в числе регионов, которые смогли очень быстро ответить на этот вопрос. У нас 15 предприятий, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, 3 из них крупные. Они сегодня уже вышли на шестидневку, ведь первые дни они работали круглую неделю, сейчас цель - выйти на пятидневку, когда мы все вакансии заполним, это будет возможно. За год были трудоустроены 8,2 тыс. человек", - рассказал Шумков.

В том числе на предприятия пришли почти 700 человек из числа зарегистрированных на учете в органах службы занятости, почти 800 - по итогам ярмарок вакансий, чуть более 700 - студенты учреждений СПО.

Собеседник агентства пояснил, что дефицит кадров сохраняется, но он уже не такой колоссальный. По данным пресс-службы губернатора, на сегодняшний день актуальными остаются 1,4 тыс. вакансий в ОПК.

В регионе находится единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, - "Курганмашзавод". Также здесь расположены "Курганприбор", производящий взрыватели для танковых снарядов, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, и ряд других предприятий ОПК. 

Теги:
РоссияКурганская область
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