24 ноября, 09:22

Склад Wildberries в Электростали пока не вернулся к нормальной работе

По данным компании, эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 8 тыс. сотрудников на складе Wildberries в Электростали не могут приступить к работе из-за проверки правоохранительных органов, продавцам грозят серьезные убытки, сообщается в Telegram-канале Wildberries.

"В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тыс. занятых на складе Wildberries в Электростали. <...> Руководство Wildberries находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов. Пока нормализовать работу не удается, проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Клиентам не отгружаются сотни тысяч товаров продавцов, заявили в компании. "Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", - подчеркивается в сообщении.

Утром 24 ноября силовики пришли на склад Wildberries в Электростали с обысками, которые связаны с нелегальной миграцией. Правоохранители проверяют паспорта и другие документы сотрудников склада.

В Wildberries отмечали, что специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. Из-за проверки на нескольких участках логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. 

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Россия
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