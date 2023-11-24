Путин уверен, что ИИ создаст условия для повышения доходов граждан

Президент отметил, что на смену низкоквалифицированным должны прийти современные рабочие места, требующие серьезных знаний, умений, компетенций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что внедрение автоматизации и искусственного интеллекта создаст условия для опережающего роста доходов граждан.

Выступая на конференции по искусственному интеллекту, он отметил, что на смену низкоквалифицированным должны прийти современные рабочие места, требующие серьезных знаний, умений, компетенций, а значит, и более высокого уровня оплаты труда специалистов. По сути, пояснил президент, человек может делегировать машине многие рутинные функции в быту, на производстве, в управлении и даже в сфере креативных индустрий и, напротив, взять на себя самые сложные задачи.

"Автоматизация, повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта - это не только ресурс для укрепления нашего научного, образовательного, технологического, производственного потенциала. Это и одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития", - заявил глава государства.

Путин рассказал, что перед пленаркой он успел осмотреть выставку о развитии искусственного интеллекта. И ему в том числе предложили "задать вопрос машине". "Самый простой вопрос применительно к сегодняшней повестке: "Как сделать нашу страну эффективнее, а всех людей - счастливыми?" Вот, это вопрос к искусственному интеллекту", - поделился глава государства.