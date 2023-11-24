Путин уверен, что технологический мир будущего должен быть многополярным

Он должен строиться на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества, добавил президент

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Технологический мир будущего должен строиться на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества, должен быть многополярным, уверен президент России Владимир Путин.

"Глубоко убежден, что технологический мир будущего должен быть многополярным, мы должны строить его вместе на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Мы так и намерены поступать", - сказал глава государства в ходе конференции по искусственному интеллекту.

Путин отметил, что Россия готова делиться своим опытом, а Сбер и отечественные научные организации активно развивают взаимодействие с другими странами. Так, в качестве примера, президент привел систему диагностики тайфунов, которая была создана в Дальневосточном федеральном университете совместно с Российской академией наук. Система, как отметил Путин, уже переведена на несколько языков мира. "В наших планах создать хранилище кода, отечественные платформы и сервисы, которые нужны для взаимодействия отечественных и зарубежных программистов. Предлагаю подумать о доступе наших партнеров из дружественных стран к российским языковым и генеративным моделям", - добавил он.