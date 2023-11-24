24 ноября, 14:19

Путин мечтает о быстрой эволюции в сфере искусственного интеллекта

По словам президента, эта эволюция "должна быть организована быстро, качественно, эффективно на всех уровнях: на уровне бизнеса, на уровне муниципалитета, субъекта Федерации, федеральных органов власти, во всех сферах жизни"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что мечтает, чтобы в России произошла быстрая, но эффективная эволюция в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

"У меня мечта в том, чтобы все, о чем мы говорили, реализовалось", - сказал президент на конференции по искусственному интеллекту. Он отметил, что принято говорить о революции в сфере цифры вообще и в сфере искусственного интеллекта в частности. "Я сейчас не хочу давать определений, но ясно, что революция - это какой-то резкий слом старых норм, правил, порядков, переход, как сейчас говорят, на новые платформы, на новые законы для жизни всего общества и конкретного человека. Нам, конечно, никаких резких смен здесь и переломов не нужно. Нам нужна эволюция", - подчеркнул он.

При этом, по словам главы государства, эта эволюция "должна быть организована быстро, качественно, эффективно на всех уровнях: на уровне бизнеса, на уровне муниципалитета, субъекта Федерации, федеральных органов власти, во всех сферах жизни". "Нам нужно к этому стремиться и на этом мы должны сосредоточить все свои и интеллектуальные, и административные, и финансовые ресурсы, если мы хотим обеспечить будущее страны", - заключил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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