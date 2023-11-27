Индекс Гонконгской биржи вырос на 0,67% в начале торгов

Динамика обусловлена положительными показателями компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг и связи, а также финансового сектора и продаж потребительских товаров

ГОНКОНГ, 27 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов вырос на 0,67%, до отметки 17,677.

Сводный индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, также продемонстрировал позитивную динамику и увеличился на 0,97%, составив 4,064.

Рост обусловлен положительными показателями компаний, работающих в сфере коммуникационных услуг и связи, а также финансового сектора и продаж потребительских товаров. Акции китайского технологического гиганта Tencent выросли на 1,2%, одной из крупнейших компаний Китая в сфере электронной коммерции JD.com - на 2%. В то же время другой крупный представитель этой отрасли - компания Alibaba - продемонстрировал умеренную негативную динамику: его акции снизились в цене на 0,33%.

Ценные бумаги китайского автопроизводителя Geely выросли на 1,1%, а акции производителя электрокаров BYD увеличились в цене на 0,1%. Среди других представителей китайского автопрома, чьи котировки выросли, - компании Li Auto (+1,3%) и XPENG Motors (+0,4%).