В Росимуществе заявили о продаже имущества, связанного с экс-главой Клинского района

Его итоговая стоимость составила более 56 млн рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Территориальное управление (ТУ) Росимущества в Московской области продало на аукционе за 56 млн рублей здание кофейни и земельный участок, ранее принадлежавшие Вадиму Ермошкину - аффилированному лицу - экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"ТУ Росимущества в Московской области заключило договор купли-продажи приватизированных на открытом аукционе здания кофейни и земельного участка под ней, которые расположены в подмосковной Лобне на улице Юбилейной. Это имущество ранее принадлежало аффилированному лицу экс-главы Клинского района Московской области Александру Постриганя - Вадиму Ермошкину. Итоговая стоимость имущества увеличилась по сравнению с первоначальной ценой продажи в 1,3 раза и составила свыше 56 млн рублей", - говорится в публикации.

20 ноября Клинский городской суд Московской области приговорил Постриганя к 18 годам колонии, признав его виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, присвоении и легализации чужого имущества.