AFP: ЕК утвердила проект санкций в отношении алмазов из России

По данным агентства, Еврокомиссия направила его для одобрения странам ЕС

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия утвердила предложенный ей проект ограничений в отношении поставок алмазов из России в страны ЕС и направила его для одобрения странам - участницам объединения. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на попавший в распоряжение агентства документ.

По его информации, с 1 января 2024 года Еврокомиссия планирует полностью запретить торговлю "не использующимися в промышленности природными и синтетическими [российскими] алмазами", в том числе обработанными в третьих странах. Кроме того, подобные ограничения коснутся ювелирных изделий и всех экспортируемых из РФ подобных драгоценных камней, даже если Россия выступает лишь транзитным пунктом пути их поставок. Еврокомиссия направит 27 странам - участницам Евросоюза для одобрения утвержденный проект ограничений "в ближайшие дни". Согласно данным источников в отрасли, ограничения могут вводиться постепенно, чтобы ограничить возможный ущерб для внутреннего рынка.

Как отмечает агентство, ЕС разрабатывает ограничения в отношении алмазной отрасли РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Таким образом он намерен "усилить давление на ее экономику" и сократить объем средств, которые могут быть использованы для закупки вооружений. Однако, отмечает AFP, до сих пор Россия могла продолжать боевые действия, несмотря на предыдущие 11 пакетов санкций, что создает внутри отрасли "скептицизм" в отношении новых ограничений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, ряда видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.

ЕС планирует ввести меры для соблюдения потолка цен на российскую нефть, запретить гражданам РФ работать в европейских компаниях, занимающихся криптоактивами, и перестать выдавать лицензии на программы, применяемые для управления предприятиями и при производстве, а также на программы для промышленного дизайна. ЕС намерен требовать от европейских компаний, которые находятся во владении или под контролем граждан России, получать разрешение на перенос активов из ЕС. Помимо всего этого, Евросоюз планирует требовать от экспортеров товаров включать в договоры пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных видов продукции.

Если предложения будут одобрены, то в рамках 12-го пакета под ограничения подпадут более 30 компаний, в том числе фирмы из Казахстана, Сингапура, Узбекистана и несколько машиностроительных компаний из России, пишет Bloomberg.