"Руспродсоюз" прокомментировал предложение уменьшить долю этилового спирта в мороженом

Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов считает, что это может способствовать ограничению незаконного оборота алкоголя

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Снижение предельного содержания этилового спирта в замороженных десертах с 7-10% до 1,2% может способствовать ограничению незаконного оборота алкоголя, при этом вопрос требует обсуждения с бизнесом. Об этом ТАСС рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Ранее стало известно, что Минфин России предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в замороженных десертах с 7-10% до 1,2%. В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля сообщили ТАСС, что поддерживают предложение министерства.

В пресс-службе Минэкономразвития России сообщили, что предложение поступило в министерство. Оно будет рассмотрено, и в установленные сроки будет представлена позиция министерства.

"Снижение содержания этилового спирта в замороженных десертах может способствовать ограничению незаконного оборота алкогольной продукции. Поэтому реализацию инициативы предварительно необходимо обсудить с представителями профильного бизнес-сообщества, чтобы достичь желаемого результата по ограничению продажи алкогольной продукции подросткам, и исключить потенциальные риски для предпринимателей", - сказал Леонов.

При этом он отметил, что для борьбы с реализацией такой продукции несовершеннолетним, могут понадобиться иные меры.