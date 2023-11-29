Производство имитированной красной икры в РФ в 2023 году сократилось в 2,4 раза

По данным Россельхознадзора, выработка натуральной красной икры выросла более чем в 2 раза

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Объем производства имитированной икры лососевых видов рыб в России в 2023 году снизился в 2,4 раза, в то время как выработка натуральной красной икры выросла более чем в 2 раза. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"По данным ФГИС "ВетИС", за 10 месяцев изготовлено 34,7 тыс. т натуральной и 718 т имитированной лососевой икры. Выработка икры лососевых пород рыб в этом году выросла более чем в 2 раза за счет успешной лососевой путины. При этом изготовление имитированной икры сократилось в 2,4 раза", - говорится в сообщении.

Таким образом, доля имитированной икры в общем объеме производства икры лососевых в России по итогам 10 месяцев 2023 года составила 2% и имеет тенденцию к сокращению.

Имитированная лососевая икра изготавливается хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Санкт-Петербурге, Камчатском крае и Владимирской области. Лидерами по изготовлению натуральной лососевой икры, как и в 2022 году, остаются Камчатский край и Сахалинская область. На данные регионы приходится более 50% объема икры лососевых пород рыб от общего производства, рассказали в ведомстве.

О структурированной икре лососевых пород рыб

Производство структурированной икры лососевых пород рыб (икорная масса с добавлением комплексных пищевых добавок) остается практически на том же уровне, что и в 2022 году - за 10 месяцев 2022 года выработано 748 т, в 2023 году - 761 т. Этот вид продукции выпускается в Камчатском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Новосибирской области.

В Россельхознадзоре отметили, что структурированная икра в действительности является не икрой, а икорным рыбным изделием, что зачастую не указано на упаковке. Кроме того, в нарушение законодательства слово "структурированная", как правило, напечатано гораздо менее заметным шрифтом, чем "икра".

В преддверии новогодних праздников ведомство призывает россиян обращать внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, и не позволять недобросовестным производителям, называющим "икрой" икорное рыбное изделие, содержащее неизвестное количество химических пищевых добавок, вводить себя в заблуждение.