Проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета планируют завершить в 2023 году

Источники финансирования строительных работ еще не определили

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета планируется завершить в текущем году. Об этом сообщил ТАСС губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в кулуарах Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"До конца года планируется завершить проектирование [новой сцены Пермского театра оперы и балета], в начале следующего должны зайти в экспертизу", - сказал Махонин, отметив, что власти "не форсируют события, понимая, насколько это сложный и капиталоемкий проект".

По словам главы региона, сейчас Прикамью "нужно решать много задач и проблем". "Поэтому мы движемся поступательно. Нам нужно завершить проектирование, а дальше будем думать, где брать финансирование", - добавил Махонин.

Летом 2021 года заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев во время совещания в Совете Федерации сообщал, что разработку проектно-сметной документации новой сцены Пермского театра планируется завершить к концу 2021 года, а построена она должна быть к 2024 году. Строительство новой сцены театра на тот момент оценивалось в 15 млрд рублей. Предусматривалось создание зала на 1,1-1,3 тыс. мест, а также всех необходимых помещений для зрителей и организации репетиционного процесса. Весной 2023 года власти Прикамья отложили на неопределенный срок реализацию проекта строительства театра.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Историческая сцена театра является самой маленькой в России - 308 кв. метров, что не соответствует современным требованиям: по мнению специалистов, сцена должна быть почти в два раза больше. Ее расширение невозможно, так как сценическая площадка ограничена стенами первого каменного здания, построенного в 1879 году и являющегося объектом культурного наследия. Кроме того, материально-техническая база площадки устарела, театр ощущает острую нехватку помещений для репетиций, цехов и складов. На сегодняшний день зал Пермского театра оперы и балета вмещает 843 зрителя.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.