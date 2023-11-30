Министры ОПЕК+ встретятся онлайн, чтобы определить дальнейший план по добыче нефти

Запланировано также заседание стран ОПЕК, которое ранее собирались провести 25 ноября

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министры стран - участниц ОПЕК+ 30 ноября проведут встречу в формате видеоконференции, чтобы определить дальнейший план альянса по добыче нефти.

Сначала представители ОПЕК+ соберутся на заседание министерского мониторингового комитета, а затем проведут общую министерскую встречу альянса. Изначально мероприятия планировалось провести 26 ноября в штаб-квартире ОПЕК в Вене. Однако впоследствии встречи были отложены на 30 ноября, а затем переведены в онлайн-формат. Также состоится заседание стран ОПЕК, которое ранее планировалось провести 25 ноября. Обычно на таких заседаниях представители ОПЕК обсуждают административные вопросы, касающиеся организации.

Официально причины переноса заседаний ОПЕК и ОПЕК+ не назывались, однако агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что изменения в графике спровоцировали разногласия между Саудовской Аравией, Анголой и Нигерией по поводу квот на добычу для африканских стран на следующий год. Позднее представитель Анголы в ОПЕК Эстебан Педро подтвердил агентству Reuters, что страна борется за возможность увеличения добычи нефти.

Тема уровней добычи нефти африканских стран уже затрагивалась на предыдущей министерской встрече ОПЕК+ в июне. Основной вопрос заключался в том, чтобы снизить квоты для производителей в Африке до их реального уровня добычи, поскольку до этого они добывали значительно меньше своих квот. Тогда альянс пришел к соглашению и определил новые квоты для всех участников на 2024 год, в том числе и для африканских стран.

При этом в итоговом коммюнике отмечалось, что заявленная для Анголы квота на 2024 год - 1,28 млн баррелей в сутки (б/с) - подлежит проверке к ноябрьской встрече на основе данных трех независимых источников - IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy. Квоты для Конго и Нигерии также должны быть проверены независимыми источниками. На основе анализа они могут быть пересмотрены до реального среднего уровня добычи в этих двух африканских странах в 2024 году.

Газета The Wall Street Journal накануне сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК+, что альянс рассматривает возможность сокращения добычи на 1 млн б/с. Однако, по данным издания, эта идея встречает серьезное сопротивление со стороны некоторых членов ОПЕК. Наиболее вероятным сценарием, как отмечает один из источников газеты, является сохранение прежних параметров сделки ОПЕК+, но переговоры продолжаются.

Июньские решения ОПЕК+

Предыдущие встречи ОПЕК и ОПЕК+ прошли 3 и 4 июня в Вене. Тогда страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн б/с. Кроме того, часть стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

В дополнение к этим мерам Саудовская Аравия до конца года добровольно сокращает добычу нефти на 1 млн б/с, а Россия снижает поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с.

График ноябрьских встреч

Заседание ОПЕК назначено на 13:00 мск. Начало министерского мониторинга ОПЕК+ запланировано на 16:00 мск, а общая министерская встреча ОПЕК+ - на 17:00 мск.