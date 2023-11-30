Индекс промпроизводства в Пензенской области по итогам года по прогнозу вырастет на 16%

По словам главы региона Олега Мельниченко, роста промышленного производства удалось добиться за счет достижений в сфере машиностроения, радиоэлектроники, целлюлозно-бумажной и мебельной отраслях промышленности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Пензенской области, согласно прогнозам, вырастет на 16% по итогам 2023 года. Об этом сообщил журналистам глава региона Олег Мельниченко на открытии дня Пензенской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Последние годы регион очень динамично развивается. В этом году мы рассчитываем на индекс промышленного производства - 116% [к уровню 2022 года]. Рассчитываем, что и по отгрузке продукции промышленных предприятий будет не меньше 400 млрд рублей", - отметил он.

По словам Мельниченко, роста промышленного производства удалось добиться за счет достижений в сфере машиностроения, радиоэлектроники, целлюлозно-бумажной и мебельной отраслях промышленности.

Выступая на выставке-форуме "Россия", губернатор подчеркнул, что каждый четвертый металлообрабатывающий станок производится в Пензенской области. В регионе активно развивается биомедицинский кластер - 70% всех клапанов сердца, которые вживляются пациентам в России, производятся в регионе. Кроме того, в Пензе выпускают измерительные приборы высокой точности, а также тренажеры для подготовки летчиков. "На самолетном тренажере пензенского производства тренировался Юрий Алексеевич Гагарин. Аналог этого тренажера подарен пензенскому планетарию и будет в ближайшее время там экспонироваться", - сообщил Мельниченко.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.