В России началась обязательная маркировка безалкогольных напитков в пластике и стекле

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что маркировка не скажется на стоимости напитков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В России началась обязательная маркировка безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке, за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. Соответствующее распоряжение правительства в июне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кабмин принял решение о запуске маркировки сладких напитков из-за разросшегося нелегального рынка. Так, по подсчетам НИФИ Минфина, уровень контрафакта составляет порядка 20%. Как рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак"), маркировка призвана минимизировать нелегальный оборот. "Это защитит потребителей от некачественной продукции и вернет на рынок благоприятную конкурентную среду", - отметили в ЦРПТ.

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина сообщила, что в государственной системе маркировки уже зарегистрировалось почти 83 тыс. участников оборота, из которых более 1 361 - производители и 870 - импортеры. Она отметила, что маркировка не повлияет на стоимость безалкогольных напитков.

"По подсчетам экспертов НИФИ Минфина, влияние маркировки на себестоимость одной единицы безалкогольных напитков не превысит 15 копеек без учета стоимости кода маркировки. Рост конечной стоимости продукции в результате введения маркировки не превысит 0,17% в год или 1% за 6 лет", - уточнила она.

Следующий этап маркировки начнется 1 марта 2024 года - коды появятся на напитках, упакованных в банки, в том числе алюминиевые. Соки, нектары, растительное молоко и компоты начнут маркировать с 1 июня 2024 года, рассказали в ЦРПТ.

Об эксперименте маркировки безалкогольных напитков

Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков проходил с 1 июня по 31 августа 2023 года. В нем участвовали 38 производителей, включая импортеров. В ходе эксперимента было выпущено 11 млн кодов маркировки. Решения были апробированы на различных видах упаковки: полимерные и стеклянные бутылки, алюминиевые и стеклянные банки, а также картонная упаковка.

О системе

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.