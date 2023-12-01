Что изменится в жизни россиян в декабре 2023 года

Санкции в отношении тех, кто ездит на летней резине в декабре, даты зачисления январской пенсии и бесплатный проезд для блокадников Ленинграда

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в декабре 2023 года и коснутся многих россиян.

В декабре не будут штрафовать за летнюю резину

Инспекторы ГИБДД не станут штрафовать водителей за летние шины с 1 декабря. По словам начальника Госавтоинспекции МВД России Владимира Черникова, каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в зимний период.

Пенсионеры получат выплаты авансом

В декабре пенсионерам начислят две пенсии: за декабрь и авансом за январь. Это коснется тех, кому обычно пенсия приходит в период с 1-го по 8-е число. Ожидается, что январская пенсия начнет зачисляться на счета с 25 декабря.

Борьба с незаконным переводом пенсионных накоплений усилится

Финансовый уполномоченный будет рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Речь идет о случаях, когда потребитель требует возврата средств предыдущему страховщику. Также исключено ограничение по сумме в 500 тыс. рублей в отношении требований граждан к негосударственным пенсионным фондам. Закон вступит в силу 11 декабря.

Условия содержания осужденных смягчили

Вступает в силу закон, направленный на гуманизацию условий содержания подозреваемых и осужденных. В частности, увеличивают с трех до четырех лет возраст детей, которые могут находиться вместе с матерью, отбывающей наказание в виде лишения свободы. Помимо этого, вдвое увеличится сумма средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, а к решению вопросов о взысканиях и переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие будут привлекать дисциплинарные комиссии.

Уточнены основания для признания загранпаспортов недействительными

МВД России определило основания недействительности заграничного, служебного или дипломатического паспорта. Это могут быть утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, установление факта оформления на основании недостоверных сведений. Непригодным он будет также в том случае, если внешность владельца документа изменится, например хирургическим путем или в результате травмы и т. д. Постановление вступит в силу 11 декабря.

Региональных уполномоченных по правам ребенка освободят от судебных госпошлин

Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ не будут платить госпошлину при обращении в суд с административными исковыми заявлениями в защиту прав и законных интересов детей. Закон вступит в силу 14 декабря.

Закрытие учреждений культуры без оценки последствий запрещено

Решение о реорганизации или ликвидации организаций культуры допускается только на основании положительного заключения специальной комиссии по оценке последствий решения. Закон нужен для защиты организаций культуры от необоснованной реорганизации или закрытия. Он вступит в силу с 22 декабря.

Сокращен срок рассмотрения заявлений о выдаче лицензии на оружие

Срок рассмотрения Росгвардией заявлений о выдаче лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему будет составлять 20 рабочих дней со дня подачи. Ранее они рассматривались в течение месяца. Закон вступит в силу 30 декабря.

Бесплатный проезд по железным дорогам для жителей блокадного Ленинграда

С 1 декабря все блокадники Ленинграда смогут раз в год бесплатно ездить на железнодорожном транспорте. Такое решение приняли в РЖД.

