Нацбанк Украины снимает все ограничения по продаже наличной валюты населению

Это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и стабилизации курсовых ожиданий, повышению устойчивости валютного рынка, сообщает регулятор

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) с 1 декабря отменяет все ограничения на продажу населению наличной валюты банками и небанковскими учреждениями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

"Нацбанк с 1 декабря этого года отменяет все ограничения на продажу наличной иностранной валюты банками и небанковскими финансовыми учреждениями населению. Это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами и, как следствие, стабилизации курсовых ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка", - говорится в сообщении.

Также среди нововведений расширение перечня услуг, оплачивать которые можно посредством трансграничных переводов. В частности, речь идет об оплате лечения участников боевых действий, об оплате услуг, которые обеспечивают необходимые условия обучения студентов за рубежом.

Как отмечает регулятор, с 1 декабря Экспортно-кредитное агентство сможет производить перевод средств за границу для компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми компаниями. "Это сделано для обеспечения возможности страхования рисков с целью обеспечения безопасности судоходства, содействия стабильности морских перевозок, обеспечения устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины", - подчеркнули в банке.

3 октября НБУ объявил о введении управляемого гибкого курса гривны. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами.

С 24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривны. Регулятор принимал беспрецедентные шаги для удержания курса, продавая с мая еженедельно до $1 млрд. Однако с 21 июля 2022 года Нацбанк девальвировал гривну на 25%, до 36,57 за доллар. Такой курс держался более года. При этом средний курс доллара в обменниках в октябре превышал отметку в 40 гривен.