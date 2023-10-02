2 октября, 14:36

Нацбанк Украины с 3 октября вводит режим "управляемого гибкого" курса гривны

НБУ намерен активно участвовать в торгах на межбанковском валютном рынке, компенсируя "структурный дефицит валюты" и не допуская значительных колебаний курса гривны

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Официальный курс гривны на Украине с 3 октября будет "управляемым гибким", а не фиксированным, как с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины (НБУ).

"Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал на Украине до 24 февраля 2022 года, - говорится в разъяснении НБУ в Telegram-канале. - НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нем".

Поясняется, что НБУ будет активно участвовать в торгах на межбанковском валютном рынке, компенсируя "структурный дефицит валюты" и не допуская значительных колебаний курса гривны. При этом "курс в тех сегментах рынка, где имеют возможность покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года", то есть не будет фиксированным как на наличном рынке, так и в обменных курсах банков при конвертации. Однако НБУ обещает "продолжить прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами". 

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