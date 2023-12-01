В России разработают концепцию развития майнинговой индустрии

Представители государственных органов власти, эксперты энергетической отрасли и майнингового сообщества выработают пути эффективного решения задач по обеспечению устойчивого экономического развития страны

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российская ассоциация криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) создала рабочую группу по развитию майнинга в России. Рабочая группа ставит целью разработать при участии всех заинтересованных участников, говорится в сообщении ассоциации по итогам встречи ее руководства с замглавы Минэнерго РФ Павлом Сниккарсом.

Представители государственных органов власти, эксперты энергетической отрасли и майнингового сообщества в составе группы выработают пути эффективного решения задач по обеспечению устойчивого экономического развития России.

О майнинге и тарифах на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 января 2024 года устанавливать в регионах РФ дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования - доплату бизнеса за снижение тарифов для населения.

О том, что дифференцированный тариф на электроэнергию для майнеров в энергодефицитных районах страны может быть введен с 2024 года, сообщал ранее Сниккарс. По его словам, это должно создать экономические стимулы, чтобы социально-экономическое развитие Бурятии, Забайкалья, Иркутской области до 2029 года не останавливалось.

Позднее в Минэнерго пояснили, что возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан. ФАС проконтролирует энерготарифы для граждан при переходе региона на дифференцированный тариф. В антимонопольном ведомстве ожидают, что переход на дифференцированные тарифы позволит снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с "серым" майнингом.

О легализации майнинга

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что легализация майнинга в РФ может произойти после согласования положений законопроектов в части ответственности за незаконное использование криптовалют. При этом депутат выражал надежду, что в этой сфере можно будет легально работать уже во второй половине 2023 года.

Сниккарс в интервью ТАСС в июне отмечал, что министерство поддерживает легализацию майнинга в стране и выступает за введение налогообложения для майнеров. По его словам, министерство предусмотрит определенные ограничения, чтобы не строить под нужды майнеров большое количество генерирующих мощностей, "за которые заплатит вся страна".