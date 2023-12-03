СМИ: команда избранного лидера Аргентины надеется на заключение соглашения ЕС - MERCOSUR

Буэнос-Айрес ожидает подписания документа на следующей неделе, заявила советник президента Милея Диана Мондино в беседе с La Nacion

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 декабря. /ТАСС/. Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея выразила согласие с последним вариантом готовящегося торгового соглашения между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) и надеется, что оно будет подписано на следующей неделе. Об этом заявила советник Милея, которая также вскоре вступит в должность главы МИД, Диана Мондино.

"Мы не только будем соблюдать [соглашение], мне бы хотелось, чтобы в заголовок этого интервью было вынесено, что я надеюсь, что [президент Аргентины] Альберто Фернандес его заключит. Люди и правительства приходят и уходят, соглашения существуют гораздо дольше, как и страны. Мы должны мыслить в долгосрочной перспективе", - сказала она в интервью газете La Nacion, которое было опубликовано в субботу вечером на сайте издания. Ранее Милей выступал с резкой критикой MERCOSUR, ставя под сомнение пользу от его существования.

По словам Мондино, избранный президент, который вступит в должность 10 декабря, и его команда дали понять, что "согласны с последним вариантом текста соглашения ЕС - MERCOSUR. "Если четыре президента смогут его подписать, было бы очень хорошо. Но в любом случае нужно дождаться того, как оно (соглашение - прим. ТАСС) начнет реализовываться", - добавила она.

Британская газета Financial Times написала в ноябре, что Евросоюз и члены MERCOSUR, особенно Бразилия, хотели завершить работу над торговым соглашением до перехода председательства в южноамериканском блоке к Парагваю в декабре. В субботу агентство Reuters со ссылкой на источники в бразильском правительстве сообщило, что о заключении соглашения не будет объявлено на саммите MERCOSUR, который пройдет в Рио-де-Жанейро 7 декабря, как планировалось ранее.

В 2019 году ЕС и MERCOSUR после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и MERCOSUR вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули ряд дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами MERCOSUR.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, в процессе вступления находится Боливия. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем внешнеторгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020-м и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт.