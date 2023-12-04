Посол РФ заявил, что Венгрия раньше других поняла бесполезность санкций против России

Это обстоятельство "становится очевидным" для всех, но отказаться от санкционного режима в Европе пока не могут, утверждает Евгений Станиславов

БУДАПЕШТ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Венгрия раньше, чем другие страны, поняла, что санкции против России не дают результата, и смогла хотя бы частично компенсировать наносимый ими ущерб. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС, подводя предварительные итоги года, посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

Он отметил, что из-за сокращения связей с Россией ощутимые потери несет экономика всего Евросоюза. По данным газеты Financial Times, потери крупнейших европейских компаний за последние полтора года - даже без учета возросших расходов на энергоресурсы и сырье - превысили €100 млрд.

"В Венгрии, пожалуй, раньше, чем во многих других европейских странах, поняли, что санкции против России не приносят искомого результата, а, напротив, вредят их инициаторам. В Москве с самого начала об этом предупреждали, но европейцы нам не верили. Теперь это становится очевидным для всех, но отказаться от санкционного режима в европейских столицах пока не могут", - заявил дипломат.

Венгерская экономика, являясь частью европейского рынка, не может не испытывать на себе негативного влияния санкционных ограничений, инициируемых Брюсселем. Отсюда и инфляция, и замедление экономического роста. Но сохраняя сотрудничество с Россией в тех областях, которые не подвержены ограничениям, "Будапешт действует себе во благо и хотя бы частично компенсирует наносимый санкциями ущерб", пояснил посол.

Венгрия обозначила приоритеты

Отвечая на вопрос, хватит ли у Будапешта запаса прочности, чтобы противостоять давлению Брюсселя, он сказал: "В лице венгерских партнеров мы имеем прагматично настроенных политиков, готовых отстаивать интересы Венгрии, а не обслуживать целевые установки внешних сил. Причем это касается далеко не только отношений с Москвой. Считать так было бы с нашей стороны по меньшей мере нескромно".

Венгрия в рамках Евросоюза защищает свое право на суверенитет в вопросах нелегальной миграции, защиты традиционных ценностей. "И это только те вопросы, которые, что называется, на слуху", - напомнил Станиславов.

По его словам, "у любой страны возможности не являются безграничными, и вопрос состоит в том, как правильно распределить свой потенциал для решения возникающих задач".

"Венгрия, как мне представляется, четко обозначила для себя приоритеты и действует соответственно. Это ясно прослеживается в тех областях нашего сотрудничества, которые для Венгрии являются критически важными с точки зрения сохранения экономической безопасности, в первую очередь речь, конечно, идет об энергетике", - отметил посол.

Он напомнил, что недавно при подписании документов о переходе строительства АЭС "Пакш-2" на второй, так называемый обязывающий этап строительства министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о недопустимости санкций в области ядерной энергетики. Глава МИД заверил, что "никаких европейских санкций против атомной отрасли и впредь не будет, особенно учитывая, что это нанесло бы ущерб национальным интересам" его страны. Во многом благодаря позиции Венгрии сотрудничество в этой сфере, в частности сооружение АЭС "Пакш-2", по-прежнему не подвержено санкциям.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.