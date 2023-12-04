Посол России в Венгрии: Будапешт действует себе во благо и компенсирует ущерб от санкций

Венгрия занимает особую позицию в Евросоюзе по вопросам отношений с Россией и конфликта на Украине. Она продолжает сотрудничество с РФ в энергетике, стремится сохранить с ней связи в других областях, не затронутых санкциями, отказывается снабжать оружием Украину и выступает против ее присоединения к ЕС

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью ТАСС рассказал об отношениях между двумя странами и ответил на вопросы о том, зачем Виктор Орбан встречался с Владимиром Путиным в Пекине, хватит ли Будапешту запаса сил, чтобы противостоять давлению Брюсселя, и удастся ли построить АЭС "Пакш-2", несмотря на попытки ввести санкции против Росатома.

— Давайте начнем с самого важного события этого года в российско-венгерских отношениях — встречи президента Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана, состоявшейся 17 октября в Пекине во время международного форума "Один пояс — один путь". Зачем обеим сторонам была нужна эта встреча и каковы, на ваш взгляд, ее основные итоги?

— Действительно, встречи на высшем уровне являются кульминационным моментом в отношениях между странами. В этом смысле саммит в Пекине не стал исключением, тем более учитывая текущий контекст крайней деградации международной обстановки. С другой стороны, в этой встрече нет ничего необычного, так как до этого на протяжении многих лет, начиная с 2013 года, лидеры наших стран встречались практически ежегодно, например в Москве 1 февраля 2022 года. Думаю, что поэтому Владимир Владимирович Путин по итогам переговоров подчеркнул, что "Венгрия одна из тех немногих европейских стран, с которыми у России сохраняются и развиваются двусторонние отношения". Президент отметил, что "на протяжении последних десятилетий они строились исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого". Это касается значительного количества направлений деятельности, прежде всего экономики.

Президент высоко оценил также возможность обменяться мнениями с Венгрией не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире и в Европе несмотря на то, что наши позиции далеко не всегда совпадают. В частности, в ходе беседы была затронута тема украинского конфликта. Об этом российский лидер подробно рассказал по итогам переговоров, подчеркнув, что в контексте обсуждения возможных перспектив какого-то мирного урегулирования первое, что нужно сделать, — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры с Россией.

В целом встреча подтвердила, что наши отношения характеризуются прагматизмом и готовностью развивать двустороннее сотрудничество там, где это возможно и отвечает обоюдным интересам. В этой связи хочу обратить внимание на слова Владимира Владимировича Путина о том, что Виктор Орбан не пророссийский, а провенгерский политик, имеющий мужество отстаивать интересы своего народа. Думаю, что эта мысль президента очень важна для ответа на вопрос, зачем была нужна эта встреча.

— На переговорах в Пекине Владимир Путин отметил, что если в прошлом году оборот торговли между двумя странами вырос более чем на 80%, то за первые семь месяцев этого года он сократился на 35%. Почему так произошло и можно ли что-то делать для исправления ситуации?

— Россия всегда находилась в списке ключевых партнеров Венгрии и являлась одним из лидеров по товарообороту. Показательна и скорость его восстановления в постпандемийный период. Уже в 2021 году объем взаимной торговли превысил $5 млрд, став самым успешным за всю современную историю российско-венгерских отношений. Несмотря на созданные не по нашей вине препятствия, Венгрия остается нашим важным торгово-экономическим партнером в Европе.

К сожалению, в текущем году картина складывается не лучшим образом — двусторонний товарооборот за первые восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 26,8%. По этому показателю наша страна сейчас занимает только 16-е место в списке основных торговых партнеров Венгрии. Связанные с этим вопросы были предметом обсуждения в ходе встречи лидеров двух стран для того, чтобы повлиять на эти тенденции в позитивном плане.

По причине введения Евросоюзом односторонних ограничительных мер в отношении нашей страны портфель перспективных двусторонних проектов естественным образом лишился ряда наработок, а значит, и сократился потенциал роста двусторонней торговли, однако он все же сохраняется. Совместно с коллегами из торгпредства России работаем над тем, чтобы его развивать имеющимися в нашем распоряжении средствами.

— Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, являющийся сопредседателем двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству, отмечал во время июльского визита в Будапешт, что, несмотря на сложную ситуацию, сохраняются контакты не только в энергетике, но и, например, в здравоохранении и сельском хозяйстве. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто выражал намерение продолжать сотрудничество в тех областях, которые не затронуты санкциями. Есть ли какие-то положительные примеры такого сотрудничества помимо энергетической сферы?

— Хотя основу нашего экономического сотрудничества составляет торговля российскими энергоносителями, оно этим не ограничивается. В качестве положительных примеров, несомненно, стоит выделить упомянутые вами контакты сопредседателей двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, а также заинтересованность российских регионов развивать сотрудничество с Венгрией, несмотря на текущие сложности. Об этом, в частности, свидетельствует количество компаний, принимающих участие в мероприятиях, проводимых торгпредством России в Венгрии, в том числе и при участии Российско-венгерской секции ТПП Венгрии. В одной из таких встреч, посвященной вопросам продвижения продукции производителей Татарстана на рынок Венгрии, приняли участие более 30 российских региональных компаний.

В числе наиболее перспективных направлений нашего сотрудничества с венгерскими партнерами остается сельское хозяйство. Здесь есть уже хорошие результаты, а также наработки на будущее. В частности, успешно показала себя практика создания в России агропромышленных предприятий на основе венгерских технологий. Ряд дочерних предприятий венгерских компаний продолжают, причем весьма успешно, работать в России.

С учетом наличия обоюдной заинтересованности хочется верить, что имеющиеся в настоящее время планы не только в сфере энергетики, но и в сельском хозяйстве, фармацевтике и здравоохранении не окажутся в долгом ящике и будут реализованы.

— Сооружение АЭС "Пакш-2", наверное, можно считать флагманским проектом сотрудничества двух стран. В августе начался основной этап строительства двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которые поставит Росатом. Тем не менее в ЕС продолжаются попытки помешать этому проекту, ввести санкции против организаций и предприятий российской ядерной энергетики. Насколько велика эта угроза? Есть ли уверенность в том, что проект "Пакш-2" будет доведен до конца?

— Проект "Пакш-2" по праву считается флагманским в наших двусторонних отношениях с Венгрией. Весной 2022 года заказчик получил необходимые лицензии на сооружение противофильтрационной защиты, укрепление грунта, изготовление устройства локализации расплава. Тогда же была подписана дорожная карта мероприятий на 2022–2023 годы. В августе 2022 года выданы лицензии на возведение зданий ядерного острова и изготовление корпуса реактора. К настоящему моменту с опережением графика завершена выемка грунта котлована под энергоблок №6 до уровня минус 5 м. Таким образом, завершена разработка котлованов до уровня грунтовых вод общей площадью 4 га.

В начале ноября 2023 года начались работы по укреплению грунта в соответствии со всеми требованиями безопасности. Эта работа предполагает использование до 1 млн т цемента. Параллельно по периметру котлована будущих энергоблоков продолжалось возведение противофильтрационной завесы длиной 2,7 км, которая призвана защитить строительную площадку от проникновения грунтовых вод. Эти работы планируется завершить до конца 2023 года и перейти к следующему важному этапу: разработке котлована до проектных отметок — глубины 23–27 м.

14 ноября состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Важно, что она прошла на площадке будущих энергоблоков, где они смогли оценить размах и объем работ, выполненных после того, как в 2022 году была получена генеральная лицензия и в августе этого года проект перешел на этап непосредственного сооружения станции. Также в ходе встречи был определен график сооружения энергоблоков АЭС "Пакш-2" на ближайшие годы.

Попытки помешать реализации проекта не являются для нас сюрпризом. Росатом сталкивался с ними на протяжении многих лет. В их основе — давнее стремление бороться с конкурентом, обладающим самыми передовыми и безопасными технологиями в области мирного атома. В последние годы в арсенал недобросовестных мер по сдерживанию конкурента хотят включить и политическую, антироссийскую составляющую. В России это прекрасно понимают и выстраивают свои действия с учетом этого обстоятельства. Также хорошо понимают это и наши венгерские коллеги, которые подтверждают заинтересованность в планомерной реализации проекта в соответствии со всеми имеющимися на этот счет договоренностями.

— В начале нынешнего года в интервью нашему агентству вы говорили, что Венгрии придется и дальше уворачиваться от раскрученного на Западе маховика санкций. Насколько, по вашему мнению, успешно ей это удавалось делать и как все-таки санкции отразились на венгерской экономике, замедлившей свой рост в этом году и столкнувшейся с крайне высокой инфляцией?

— Начну с того, что вследствие сокращения торгово-экономических связей с Россией продолжает нести ощутимые потери экономика всего Евросоюза. Все более отчетливой становится тенденция деиндустриализации Германии, некогда являвшейся "локомотивом ЕС", под ударом оказалась промышленность Италии. По данным газеты Financial Times, потери крупнейших европейских компаний за последние полтора года — даже без учета возросших расходов на энергоресурсы и сырье — превысили €100 млрд.

В Венгрии, пожалуй, раньше, чем во многих других европейских странах, поняли, что санкции против России не приносят искомого результата, а, напротив, вредят их инициаторам. В Москве с самого начала об этом предупреждали, но европейцы нам не верили. Теперь это становится очевидным для всех, но отказаться от санкционного режима в европейских столицах пока не могут.

Венгерская экономика, являясь частью европейского рынка, не может не испытывать на себе негативного влияния санкционных ограничений, инициируемых Брюсселем. Отсюда и инфляция, и замедление экономического роста.

Но очевидно, что, сохраняя сотрудничество с Россией в тех областях, которые не подвержены ограничениям (именно это я имел в виду, говоря, что Венгрия пытается "уворачиваться от маховика санкций"), Будапешт действует себе во благо и хотя бы частично компенсирует наносимый санкциями ущерб

— Венгрии приходится не только уворачиваться от санкций, но и противостоять мощному политическому давлению со стороны руководства ЕС и отдельных стран сообщества. Это давление направлено, в частности, против стремления Будапешта сохранить там, где можно, связи с Москвой. Венгерское руководство решительно отстаивает свои национальные интересы, но, как оно само признавало, его возможности не безграничны. Хватит ему в перспективе запаса прочности?

— В лице венгерских партнеров мы имеем прагматично настроенных политиков, готовых отстаивать интересы Венгрии, а не обслуживать целевые установки внешних сил. Причем это касается далеко не только отношений с Москвой. Считать так было бы с нашей стороны по меньшей мере нескромно. Будапешт в рамках Евросоюза защищает свое право на суверенитет в вопросах нелегальной миграции, защиты традиционных ценностей, противодействия ЛГБТ-пропаганде. И это только те вопросы, которые, что называется, на слуху.

У любой страны возможности не являются безграничными, и вопрос состоит в том, как правильно распределить свой потенциал для решения возникающих задач. Венгрия, как мне представляется, четко обозначила для себя приоритеты и действует соответственно. Это ясно прослеживается в тех областях нашего сотрудничества, которые для Венгрии являются критически важными с точки зрения сохранения экономической безопасности, в первую очередь речь, конечно, идет об энергетике. Не так давно, при подписании документов о переходе строительства АЭС на второй, так называемый обязывающий этап строительства, Петер Сийярто заверил, что "никаких европейских санкций против атомной отрасли и впредь не будет, особенно учитывая, что это нанесло бы ущерб национальным интересам". По его словам, ничего подобного Венгрия не допустит.

— Венгерские власти заявили, что усилили контроль за перемещением через границу товаров из России в целях соблюдения санкций Евросоюза, но будут применять запреты в отношении вещей из личного багажа российских граждан только в соразмерном и обоснованном объеме. Есть ли какие-либо данные об изъятии венгерскими таможенниками у российских граждан "подсанкционных" предметов, в том числе вещей личного пользования?

— Эту позорную практику изобретатели брюссельских санкций, похоже, почерпнули из Средневековья, когда европейские бароны просто грабили проезжавших по их территории, не считая это преступлением, и усматривали в этом даже проявление доблести.

В отношении Венгрии посольство не располагает информацией о том, что здесь были случаи конфискации личных вещей российских граждан на основании обновленных поправок в европейское таможенное законодательство.

— За последние месяцы было несколько случаев вандализма в отношении установленных в Венгрии памятников советским солдатам, погибшим в боях с фашистами в годы Второй мировой войны. Подобные инциденты ранее происходили здесь крайне редко, в этом смысле Венгрия выгодно отличалась от других стран Центральной Европы. Что вдруг сейчас произошло, как реагируют на это власти страны?

— В последнее время фиксируем тревожную тенденцию недружественных России и оппозиционных по отношению к действующей власти организаций и лиц использовать военно-мемориальную тематику в политических целях, по всей видимости, для стимулирования антироссийских настроений в венгерском обществе и привнесения напряженности в наши двусторонние отношения по чувствительной исторической тематике. Яркий пример — произошедшее дважды в пределах двух прошедших месяцев осквернение советского воинского захоронения в 18-м районе Будапешта: мемориал сначала обернули черной пленкой, а потом облили красной краской. Справедливости ради отметим, что для Венгрии такие инциденты все же являются редкостью — в отличие от ряда других стран Восточной Европы.

Хочу в этой связи напомнить, что павшие в боях советские солдаты и офицеры оказались на венгерской земле не по своему желанию, а потому что режим Миклоша Хорти в 1941 году совершил историческую ошибку и присоединился к агрессии гитлеровской Германии против нашей Родины. Они отдали свои жизни за освобождение Венгрии от гитлеризма. Те, кто думает иначе, а тем более оскверняет память погибших воинов, трусливо выплескивая свою злобу на могилы и монументы, которые не могут им ответить, находятся в плену той самой исторической ошибки.

Надо признать, что венгерские власти проявляют достаточную открытость в вопросах, связанных с разрешением подобных ситуаций. Венгерская полиция своевременно принимает меры по установке личностей злоумышленников, а муниципальные службы оперативно приводят мемориалы в порядок и устраняют следы вандализма.

В целом хотел бы выразить благодарность венгерским партнерам за взаимодействие в деле ухода за российскими воинскими захоронениями, которое осуществляется в соответствии с Межправительственным соглашением 1995 года. Положения этого документа неукоснительно соблюдаются нами в части ухода за венгерскими воинскими захоронениями в России.