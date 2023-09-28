Заменить российское топливо? Что мешает проекту "Пакш-2" Росатома в Венгрии

Иван Лебедев — о строительстве Росатомом новой АЭС в Венгрии и о том, как политика вмешивается в экономику и бизнес

Строительство АЭС "Пакш-2" © EPA-EFE/ TIBOR ILLYES

На стройплощадке атомной станции в Пакше на мачтах развеваются три флага: России, Венгрии и компании Paks II. Atomeromu Zrt. В соответствии с этой государственной и корпоративной символикой генерального директора Росатома Алексея Лихачева, побывавшего там в конце минувшей недели, сопровождали заместитель главы венгерского МИД Левенте Мадьяр и руководитель компании, созданной для строительства новой АЭС, Гергей Якли. А также большая группа российских и венгерских журналистов, приехавших из Москвы и Будапешта.

Лихачев ранее бывал в Пакше на станции, построенной еще советскими специалистами в 1980-е годы, но на строительство "Пакш-2" приехал впервые. Да и строительства там до недавних пор никакого не было. Как выяснилось, венгерским товарищам тоже хорошо известно выражение "стройка века", которое и у них приобрело ироничный оттенок. В мае мне довелось заглянуть в Пакш вместе с сотрудниками Росатома, и на стройплощадке царила полная тишина — ни людей, ни техники видно не было.

Сейчас же там ползают по меньшей мере три десятка тяжелых самосвалов, работают восемь экскаваторов и несколько гусеничных кранов. Если смотреть на стройплощадку с наблюдательного пункта, который там называют "объект "Курган", то все они как на ладони. Примерно в километре оттуда — действующая АЭС, но на фоне этой гигантской территории ее габариты выглядят совсем скромно.

На месте будущей станции уже завершена выемка более 1 млн кубометров грунта в котловане под пятый энергоблок и началась выемка под шестой. Грунт выкопан на глубину 5 м, или, как говорят строители, "до отметки минус пять". Там, где будут установлены ядерные реакторы, копать придется "до отметки минус 23".

Одновременно идет строительство вспомогательных объектов, в том числе бетонного завода, цеха сбора крупногабаритных конструкций, складских и офисных помещений и т.п. Но лучше всего, на мой взгляд, представление о масштабах этих работ дает сооружение противофильтрационной завесы (ПФЗ) — бетонной стены толщиною в метр, уходящей в землю на глубину до 32 м. Она должна стать защитой от грунтовых вод и при этом не допустить снижения их уровня, чтобы не помешать работе четырех реакторов действующей АЭС.

Как сказал сопровождавший нас на стройплощадке заместитель начальника проекта "Пакш-2" по строительству Александр Тупицын, "котлован должен быть сухим". Общая длина ПФЗ составит 2,7 км. В минувшие дни как раз был пройден первый километр. А завершить установку основного контура планируется до конца ноября.

Первый бетон и ловушка расплава

После возведения подземной стены и укрепления грунта начнется обустройство котлована и подготовка к сооружению фундаментной плиты. Беседуя с журналистами на стройплощадке, Лихачев выразил надежду, что первый бетон в основание станции удастся залить до конца 2024 года.

По его словам, венгерская сторона выдала все необходимые разрешения и "никаких ограничений к полномасштабному развороту работ сейчас нет". Это дает возможность ускорить проект, который, как сказал глава Росатома, будет теперь расти как на дрожжах.

Одновременно на предприятиях российской госкорпорации началось изготовление основного оборудования для новой АЭС. Весной на стройплощадку должен поступить первый крупный элемент оснащения станции — ловушка расплава, предназначенная для защиты от последствий аварий. 140-тонная стальная конструкция в форме емкости диаметром около 6 м устанавливается под днищем реактора и в случае нештатной ситуации сможет удержать расплав его активной зоны. Возможно, это одно из тех устройств, про которое атомщики говорят: "Дай бог, чтобы оно никогда не пригодилось".

Как и другое крупногабаритное оборудование, ловушку доставят на станцию по воде — сначала по Черному морю, а затем по Дунаю. Для этого в Пакше предстоит укрупнить и модернизировать портовую инфраструктуру.

Кроме того, начнется изготовление корпуса реактора и другого оборудования ядерного острова — комплекса зданий и сооружений на АЭС. По словам Лихачева, такая работа сейчас идет "практически конвейерным способом", поскольку Росатом осуществляет одновременно 22 проекта на всех континентах. "Но абсолютный приоритет будет отдан проекту в Пакше", — заверил глава госкорпорации.

Подождем до выборов?

Большая часть оборудования для новой АЭС изготавливается в Венгрии и других европейских странах, в том числе во Франции и Германии, а уровень локализации производства оценивается сейчас примерно в 40%. Отказов зарубежных компаний от участия в проекте "Пакш-2" по политическим причинам не было, но некоторые правительства, в том числе ФРГ, Польши, трех прибалтийских республик, по-прежнему добиваются от ЕС введения санкций против Росатома, а значит, и прекращения сотрудничества с ним в Пакше.

В октябре 2021 года АО "Русатом — Автоматизированные системы управления" (дочерняя структура Росатома) и франко-германский консорциум Framatome SAS — Siemens AG подписали в Москве договор об изготовлении автоматизированных систем управления (АСУ) для двух новых энергоблоков АЭС "Пакш-2". Франция дала разрешение своей компании на участие в этом проекте, а власти ФРГ выдать лицензию Siemens Energy отказываются. В частности, препятствия этому чинят вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок, представляющие партию "зеленых".

Если такая ситуация сохранится и дальше, то немцам придется искать замену, а роль французов в сооружении АСУ может быть расширена. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, курирующий в правительстве проект "Пакш-2", уже обсуждал это с руководством Framatome.

С учетом того, что новую станцию планируют ввести в строй к началу 2030-х годов, возникает вопрос: к какому сроку надо решить, кто будет делать для нее АСУ? Одни специалисты, у которых я спрашивал об этом, отвечали, что было бы неплохо определиться к началу 2024 года, другие были менее категоричны: "Время еще есть".

В Германии в 2025 году ожидаются парламентские выборы, и если популярность правящей партийной коалиции продолжит падать такими же темпами, как сейчас, то не исключены приход к власти оппозиции и формирование нового правительства. Хотя делать ставку на это достаточно рискованно.

Откуда дровишки?

Еще одна проблема связана с топливом для станции — как для четырех действующих реакторов ВВЭР-440, так и для двух новых ВВЭР-1200, которые должны быть установлены на "Пакш-2". Шум поднялся пару недель назад после того, как интернет-издание Telex поведало со ссылкой на источники, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече назвал в числе задач своего кабинета на предстоящие годы замену на АЭС в Пакше российского топлива на французское. Нужно это якобы для того, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от Москвы.

А буквально через день было объявлено, что Министерство энергетики Венгрии и Framatome подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по эксплуатации и снабжению топливом атомных электростанций. Франция, располагающая самым большим количеством ядерных реакторов в Европе, самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Казахстана, Узбекистана и Нигера (до захвата власти военными).

В то же время поисками альтернативного топлива для российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), работающих на станциях в Евросоюзе и на Украине, в последние годы занималась в основном американская компания Westinghouse. Эта работа ведется, в частности, по проекту Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома) под названием APIS — "Ускоренная программа надежного снабжения топливом реакторов ВВЭР". В июле нынешнего года дочернее предприятие венгерской государственной энергетической компании MVM, управляющее действующей АЭС в Пакше, присоединилось к этой инициативе.

Реакторы типа ВВЭР, разработанные советскими специалистами в 1950-е годы, являются наиболее распространенными в мире и работают, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. Поиск для них альтернативного топлива — взамен российского — ведется их владельцами с участием западных компаний уже не первый год. Происходит это во многом по политическим причинам.

Поиски идут с переменным успехом, их результаты неоднозначны. В последнее время эти усилия активизировались в связи с попытками введения санкций против организаций и предприятий российской атомной отрасли. Но в любом случае эксперты считают, что такая работа за рубежом займет еще не один год и успех не гарантирован. Чехия объявила, что с 2024 года начнет получать топливо для своих АЭС "Темелин" и "Дукованы" от компаний Westinghouse и Framatome, но топливные элементы для любой другой станции имеют свою специфику.

Чувствительный вопрос

После публикации Telex представители правительства Венгрии сделали несколько заявлений, которые свелись к тому, что Росатом является надежным поставщиком и о замене топлива речь не идет. На стройплощадке в Пакше журналисты спросили об этом и у Мадьяра. Начав с того, что "это очень чувствительный вопрос", замглавы МИД отметил, что главное здесь — безопасность и надежность поставок. "С этой точки зрения мы не видим никаких препятствий для продолжения использования российского топлива", — заявил дипломат.

Пока препятствий действительно нет. Поэтому и Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" назвал провокационными слухи о том, что венгры намерены отказаться от российского ядерного топлива. "Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене", — сказал глава Росатома.

В разговоре с венгерскими журналистами в Пакше мне довелось услышать даже такое предположение, будто сотрудничество с Framatome по топливу сможет отчасти обезопасить проект от нападок. Мол, Франция втягивается в него еще больше и в случае чего обеспечит его неприкосновенность. Идея, конечно, красивая, но не без определенных издержек, да и Росатом, думаю, будет от нее не в восторге.

Цена вопроса измеряется в сотнях миллионов долларов в год, и, между прочим, венгерское правительство хочет продлить эксплуатацию четырех действующих реакторов в Пакше до 2050-х годов. Гарантийная эксплуатация пятого и шестого энергоблоков, которые будут введены в строй в начале 2030-х, составит 60 лет.

Несложно предположить, что политическое давление на участников проекта продолжится, но Москва и Будапешт это понимают и к этому готовы. Как заявил Лихачев, из Брюсселя, Вашингтона и Лондона "летит много стрел", однако "это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе".

Росатом неоднократно обращал внимание на один действительно важный факт: "Пакш-2" станет его первой станцией с новейшими реакторами ВВЭР-1200, построенной в Евросоюзе. Очень хотелось бы, чтобы не последней.