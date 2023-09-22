Лихачев заявил, что АЭС "Пакш-2" обеспечит энергобезопасность Венгрии на столетие вперед

Как отметил глава Росатома, этот проект "масштабен по объемам и по срокам"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта АЭС "Пакш-2" обеспечит энергетическую безопасность Венгрии в том числе и в следующем столетии. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".

"В чем, мне кажется, сила этого решения, которое принято венгерской стороной и сейчас реализуется, - оно обеспечивает энергетическую безопасность в том числе и в следующем столетии. Настолько этот проект масштабен по объемам и по срокам", - сказал он.

Реализация проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии будет продолжаться при любом раскладе, несмотря на противодействие со стороны США, Великобритании и Евросоюза, заявил глава Росатома.

"Много летит стрел из Брюсселя, из Вашингтона, из Лондона в адрес и руководства Венгерской Республики и в адрес самого проекта, но это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе", - сказал он.

Глава Росатома также назвал провокационными слухи о том, что венгерская сторона намерена отказаться от использования российского ядерного топлива. "Зачем им отказываться [от российского топлива], <...> оно эффективно и очень привлекательно по цене", - указал Лихачев.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. мегаватт до 4 400 мегаватт.