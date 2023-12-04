Посол РФ заявил о заметном сокращении торговли между РФ и Венгрией

По словам Евгения Станиславова, у двусторонних торговых отношений есть потенциал роста

БУДАПЕШТ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Товарооборот между Россией и Венгрией сократился за первые 8 месяцев текущего года почти на 27% из-за санкций и ограничений, но потенциал роста двусторонней торговли сохраняется. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

"К сожалению, в текущем году картина складывается не лучшим образом - двусторонний товарооборот за первые 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 26,8%. По этому показателю наша страна сейчас занимает только 16-е место в списке основных торговых партнеров Венгрии", - сказал дипломат.

Он отметил, что связанные с этим вопросы обсуждались на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшейся 17 октября в Пекине во время международного форума "Один пояс - один путь". Сделано это было для того, чтобы повлиять на эти тенденции в позитивном плане.

"По причине введения Евросоюзом односторонних ограничительных мер в отношении нашей страны портфель перспективных двусторонних проектов, естественным образом, лишился ряда наработок, а значит и сократился потенциал роста двусторонней торговли, однако он все же сохраняется. Совместно с коллегами из торгпредства России работаем над тем, чтобы его развивать имеющимися в нашем распоряжении средствами", - заявил Станиславов.

Он напомнил, что "Россия всегда находилась в списке ключевых партнеров Венгрии и являлась одним из лидеров по товарообороту". Показательна скорость его восстановления в постпандемийный период: в 2021 году объем взаимной торговли превысил 5 млрд долларов, став самым успешным за всю современную историю российско-венгерских отношений. "Несмотря на созданные не по нашей вине препятствия, Венгрия остается нашим важным торгово-экономическим партнером в Европе", - подчеркнул посол.

Не только энергетика

Основу экономического сотрудничества между двумя странами составляет торговля российскими энергоносителями, но оно этим не ограничивается. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, являющийся сопредседателем двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству, отмечал во время июльского визита в Будапешт, что, несмотря на сложную ситуацию, сохраняются контакты не только в энергетике, но и, например, в здравоохранении и сельском хозяйстве.

Станиславов считает, что в качестве положительных примеров можно также выделить заинтересованность российских регионов развивать сотрудничество с Венгрией. По его словам, "об этом, в частности, свидетельствует количество компаний, принимающих участие в мероприятиях, проводимых торгпредством России в Венгрии", в том числе при содействии Российско-венгерской секции ТПП Венгрии. В одной из таких встреч, посвященной вопросам продвижения продукции производителей Татарстана на венгерский рынок, участвовали более 30 российских региональных компаний.

"С учетом наличия обоюдной заинтересованности хочется верить, что имеющиеся в настоящее время планы не только в сфере энергетики, но и в сельском хозяйстве, фармацевтике и здравоохранении не окажутся в долгом ящике и будут реализованы", - сказал посол.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.